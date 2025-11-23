اعتقال شخص يرتدي زي الجيش الإسرائيلي أثناء نقله فلسطينيين بدون تصاريح إلى القدس

في عملية مشتركة بين حرس الحدود في منطقة غلاف القدس ومقاتلي وحدة المعابر مساء أمس (السبت)، تم اعتقال شخص كان يقود سيارته وعلى متنها فلسطينيين اثنين من سكان الضفة الغربية، وحاول عبور حاجز الدخول إلى القدس معهم دون تصريح. كان السائق يرتدي زي الجيش الإسرائيلي برتبة رائد. عندما طُلب منه الخروج من سيارته، فوجئ المقاتلون عند الحاجز بأن السائق كان يرتدي شباشب في قدميه.

تم التعرف لأول مرة على سيارة السائق من قبل مراقبات من وحدة تجميع قتالية تعمل في المنطقة، حين كان يقود على شارع 443 بالقرب من جدار الفصل ويصعد شخصين مشتبهين إلى السيارة في منتصف الطريق، وبعد ذلك واصل القيادة باتجاه القدس. المراقبات أبلغن عن السيارة، التي تم تحديد موقعها لاحقًا عند حاجز عوفر في المدخل الشمالي للمدينة.

خلال وقت قصير رصدت القوات المركبة عندما دخلت إلى الحاجز وطلبوا منه التوقف للفحص. كما ذُكر، كان يقود المركبة شخص يرتدي زي الجيش الإسرائيلي برتبة رائد، وكان معه بالمركبة المشتبه بهما الاثنان. في الفحص الأولي ادعى السائق أنه يخدم في الاحتياط، ويعرف الاثنين، وأنه أوصلهما بسيارته إلى القدس.

بعد فحص أجرته القوات الإسرائيلية على الحاجز، تبيّن أن المشتبه بهما هما من سكان الضفة الغربية بدون تصاريح إقامة حاضرين لمحاولة دخول القدس. طُلب من سائق السيارة الخروج منها لمزيد من الفحص، وفوجئ الجنود باكتشاف أنه يرتدي زيًا عسكريًا - وصندل.

من التحقيق الذي أجرته القوات الإسرائيلية مع جهات الجيش الإسرائيلي تبيّن أن السائق ليس جندي احتياط فعّال، وأن خدمته انتهت قبل حوالي ثلاثة أسابيع. وبحسب الشبهات، فقد ارتدى المشتبه به الزي العسكري بهدف التهرب من الفحص أو لإخفاء ظروف سفره مع الاثنين الآخرين. إثر ذلك تم اعتقال المشتبه به، مع الاثنين المقيمين بشكل غير قانوني، وتم تحويل الجميع لمواصلة التحقيق في قسم التحقيقات والمخابرات التابع لحرس الحدود في منطقة غلاف القدس.