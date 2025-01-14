أذربيجان: اعتقال المشتبه بهم في محاولة اغتيال زعيم الجالية اليهودية

أعلنت أجهزة الأمن الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال شخصين يشتبه في تخطيطهما لاغتيال شخصية بارزة في المجتمع اليهودي المحلي. وتقول السلطات إن "المشتبه بهم كانوا يتصرفون بتوجيه من دولة أجنبية، والتي حددتها مصادر داخل المجتمع اليهودي على أنها إيران"، وأفاد البيان الرسمي أن أجيل أصلانوف، المتورط في تجارة المخدرات، سافر إلى الخارج حيث التقى بضباط استخبارات من دولة ثالثة.

خلال هذا الاجتماع، عُرضت عليه صورة "عضو من طائفة دينية في أذربيجان" وعرض عليه 200 ألف دولار لاغتياله. وبعد عودته إلى باكو، تعاون أصلانوف مع جيهون إسماعيلوف، وهو مواطن جورجي. وبدأ الرجلان مراقبة هدفهما قبل أن يتم القبض عليهما من قبل قوات الأمن الأذربيجانية.

وقال مصدر في الجالية اليهودية لوسائل الإعلام: "نحن على علم بهذه القضية ونعرف من كان مستهدفًا. إنه شخصية تعمل على تطوير العلاقات الإسرائيلية الأذربيجانية، ويتم ذكره بانتظام في وسائل الإعلام. إنه إسرائيلي".

وأوضح أحد زعماء الجالية أن "الحرس الثوري أنشأ ما يشبه حزب الله المصغر لتنفيذ أعمال معادية لأذربيجان". "ونتيجة لذلك، يتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المؤسسات الإسرائيلية واليهودية بشكل خاص."

وتعتبر هذه المحاولة الهجومية جزءًا من سلسلة حوادث مماثلة. وفي السنوات الأخيرة، تم إحباط العديد من المؤامرات التي تورط فيها عملاء محليون جندتهم إيران لاستهداف المصالح اليهودية والإسرائيلية في أذربيجان. ورغم أن البيان الرسمي لم يذكر صراحة الدولة الراعية، فإن الجالية اليهودية المحلية أشارت بأصابع الاتهام إلى طهران باعتبارها المحرض المحتمل لهذه المحاولة الجديدة.