عشية استقلال إسرائيل: عدد السكان بلغ 10.2 مليون، كم يبلغ العرب فيها ونسبتهم؟

عشية مساء يوم الاستقلال الـ78 لدولة إسرائيل، نشرت دائرة الإحصاء المركزية معطيات حول سكان إسرائيل. ويظهر من التقرير أن عدد سكان الدولة يبلغ حالياً 10.244 مليون نسمة.

البيانات الكاملة لدائرة الإحصاء المركزية

• في سكان إسرائيل يعيش اليوم 7.790 مليون يهودي وآخرون (76%)، 2.157 مليون عربي (21.1%) و296 ألف أجانب (2.9%).

• في نهاية عام 2024، حوالي 45% من إجمالي السكان اليهود في العالم عاشوا في إسرائيل. حوالي 81% من اليهود في إسرائيل ولدوا في إسرائيل .

• من بين اليهود، 11.5% حريديم؛ 12% متدينون؛ 33.5% تقليديون-متدينون؛ 43% علمانيون.

• سكان إسرائيل هم سكان شباب: حوالي 27% منهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 0-14 وحوالي 13% تبلغ أعمارهم 65 فما فوق.

• منذ يوم الاستقلال الماضي زاد عدد سكان إسرائيل بـ146 ألف شخص (زيادة بنسبة 1.4%)؛ من بينهم عدد السكان الإسرائيليين زاد بـ110 آلاف شخص (زيادة بنسبة 1.1%) وعدد السكان الأجانب زاد بنحو 36 ألفاً. في هذه الفترة وُلد في السكان الإسرائيليين نحو 177 ألف طفل، وصل نحو 21 ألف مهاجر، توفي نحو 48 ألف شخص، وبلغ رصيد الإسرائيليين المقيمين في الخارج نحو 45 ألف (سالب)، ووصل 5,000 شخص في إطار لم شمل العائلات.

• عند قيام إسرائيل بلغ عدد سكان إسرائيل 806 آلاف نسمة. اليوم يبلغ عدد سكان إسرائيل أكثر بـ12.5 مرة من عدد السكان عند قيام الدولة.

• منذ قيام إسرائيل، وصل إلى إسرائيل أكثر من 3.5 مليون مهاجر، حوالي 1.68 مليون (47.8٪) منهم وصلوا منذ عام 1990. ومنذ عام 1970 هاجر إلى إسرائيل أيضًا حوالي 158 ألف مواطن مهاجر.

• في الذكرى المئوية لاستقلال إسرائيل، من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 15.2 مليون. وفي عام 2065 من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 20 مليون.

• ينمو عدد سكان إسرائيل في المتوسط خلال العقد الأخير بمعدل يقارب 1.5% سنويًا، وهو من أعلى المعدلات في العالم الغربي، مقارنة بـ0.9% في العالم، 0.5% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و0.2% في الاتحاد الأوروبي.

• النمو والزيادة نابعان من مزيج من معدل خصوبة مرتفع (عدد الأطفال الذين تلدهم المرأة في إسرائيل يقارب الثلاثة)، الهجرة إلى إسرائيل (ظاهرة فريدة) ومتوسط عمر متوقع مرتفع.

• في عام 1939، عشية الحرب العالمية الثانية، كان عدد اليهود في العالم 16.6 مليون، منهم 449 ألفًا في إسرائيل (3%).

• في عام 1948، عشية قيام الدولة، كان عدد اليهود في العالم 11.5 مليون، من بينهم 650 ألفًا في إسرائيل (6%).

رغم كل شيء - راضون وسعداء

• ٩١٪ من الإسرائيليين راضون أو راضون جدًا عن حياتهم.

• إسرائيل مصنفة ضمن العشرة الأوائل في مؤشر السعادة العالمي للأمم المتحدة (المركز الثامن حتى عام 2026).

• ‎66% راضون أو راضون جدًا عن وضعهم الاقتصادي.

• ‏%83 يقيّمون حالتهم الصحية بأنها جيدة أو جيدة جداً.

• %96 راضون أو راضون جدًا عن علاقتهم مع أفراد عائلتهم.