لماذا هاجم أفيخاي أدرعي نجل حسن نصرالله بشدة ؟

في منشور على منصة إكس، اعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن تصريحات نجل الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله حول مساعدة النازحين مليئة بالسخرية والوقاحة، مؤكدًا أن الحزب تسبب بنزوح مئات آلاف اللبنانيين بسبب قرارات إيرانية.

وأضاف أدرعي: "من يحرق البيت لا يوزع الإعاشات"، مشددًا على أن حزب الله **حوّل منازل المدنيين إلى مخازن صواريخ وجعل لبنان ساحة خلفية لمشاريع إيران التوسعية".

في سياق متصل، أصدر الناطق العسكري الإسرائيلي تعليمات إخلاء لسكان جنوب لبنان، داعيًا الجميع إلى مغادرة المنازل فورًا والتحرك شمالًا عبر نهر الليطاني، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي لن يستهدف المدنيين، وأن الإجراء يهدف إلى حمايتهم من عمليات حزب الله الإرهابية.