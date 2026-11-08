بغداد تشدد قبضتها الأمنية على الفصائل خشية الانجرار إلى حرب إيران

تسابق الحكومة العراقية التطورات الإقليمية لتعزيز سيطرتها الأمنية ومنع الفصائل المسلحة من اتخاذ خطوات عسكرية قد تجر البلاد إلى مواجهة مباشرة في حال اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران. وفي ظل معلومات عن استعداد فصيلين مسلحين لاستهداف مصالح أميركية داخل العراق، رفعت الأجهزة الأمنية مستوى المراقبة الميدانية والاستخبارية، ووسعت عمليات التفتيش وضبط نقل الأسلحة، في محاولة لاحتواء أي تصعيد خارج سيطرة الدولة.

وتزامنت الإجراءات مع ضبط شحنة صاروخية جنوب بغداد، والعثور على طائرة مسيّرة تحمل مقذوفاً حربياً في كركوك، في تطور يعكس حساسية الوضع الأمني العراقي، وسط مخاوف من تحول البلاد إلى إحدى ساحات المواجهة الإقليمية.

وأفادت مصادر أمنية عراقية بضبط شاحنة محملة بـ35 صاروخاً في منطقة اللطيفية جنوب بغداد، واعتقال ثلاثة أشخاص كانوا على متنها وينتمون إلى فصيل مسلح، مشيرة إلى أن الشاحنة كانت متجهة نحو محافظة بابل.

وفي كركوك، أعلن جهاز الأمن الوطني ضبط طائرة مسيّرة تحمل مقذوفاً حربياً، وتفجيرها بالتنسيق مع الجهد الهندسي في الجيش العراقي، بعد عملية استندت إلى معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية.

خطة أمنية لاحتواء تحركات الفصائل

وتأتي هذه التطورات في أعقاب معلومات استخبارية تحدثت عن تحركات غير معتادة لفصيلين مسلحين، واحتمال تنفيذهما هجمات على مصالح مرتبطة بالولايات المتحدة في حال اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران.

وبحسب مصادر أمنية، صدرت توجيهات إلى القيادات العسكرية والأمنية بمنع أي تحركات مسلحة غير مرخصة، وتشديد الرقابة على نقل الأسلحة والذخائر، وتوسيع عمليات التفتيش في الحواجز الأمنية داخل المدن وعلى الطرق الخارجية، خصوصاً للشاحنات والمركبات الثقيلة.

وتشمل الخطة تنفيذ عمليات دهم وتفتيش استناداً إلى المعلومات الاستخبارية، وعدم السماح بنقل الأسلحة من دون موافقات رسمية، مع التأكيد على التعامل مع أي تحرك خارج إطار القانون باعتباره تهديداً لأمن البلاد.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس قلق بغداد من محدودية قدرتها على ضمان التزام جميع الفصائل بقرار الدولة، خصوصاً أن بعضها يمتلك قدرات عسكرية وترسانة صاروخية ومسيّرات يمكن استخدامها في أي تصعيد إقليمي.

كما تشير التحركات الحكومية إلى محاولة استباقية لمنع تكرار سيناريوهات سابقة تحولت فيها الأراضي العراقية إلى ساحة لتبادل الهجمات والرسائل العسكرية بين الولايات المتحدة والفصائل المسلحة المرتبطة بإيران.

معادلة صعبة بين الدولة والفصائل

تواجه الحكومة العراقية معضلة تتجاوز الانتشار الأمني، إذ يتطلب منع التصعيد فرض سلطة الدولة على جماعات مسلحة تمتلك نفوذاً سياسياً وعسكرياً، ولها ارتباطات إقليمية، الأمر الذي يجعل احتواء تحركاتها أكثر تعقيداً من مجرد تشديد الإجراءات الأمنية.

ويرى محللون أن بغداد تحاول الموازنة بين منع استخدام أراضيها في أي هجمات ضد المصالح الأميركية، وتجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع الفصائل، بما قد يفتح جبهة داخلية ويهدد الاستقرار السياسي والأمني.

ويكتسب هذا التحدي أهمية إضافية في ظل غياب ضمانات واضحة بشأن التزام جميع الفصائل بعدم التدخل إذا اندلعت الحرب، وهو ما يدفع الحكومة إلى الاعتماد على الرقابة الاستخبارية والإجراءات الاستباقية، إلى جانب التحرك السياسي والدبلوماسي.

تحرك دبلوماسي لتجنب امتداد المواجهة

على المستوى السياسي، تحاول بغداد تثبيت موقفها الرافض لاستخدام الأراضي أو الأجواء العراقية في أي مواجهة عسكرية محتملة، وتكثف اتصالاتها مع واشنطن وطهران لتجنب انتقال الصراع إلى داخل العراق.

وفي هذا السياق، بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ثم مع المبعوث الأميركي توماس برّاك، تداعيات التصعيد المحتمل ضد إيران وسبل احتواء اتساع المواجهة في المنطقة.

كما بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أهمية اتخاذ خطوات عملية لخفض التوتر وتهيئة الظروف أمام تفاهمات سياسية تعالج الخلافات القائمة.

وتعكس هذه الاتصالات محاولة عراقية لمنع وضع البلاد أمام خيارين صعبين: إما الانخراط في مواجهة لا تتحكم بغداد بمساراتها، أو التعرض لضغوط وهجمات نتيجة تحركات فصائل تنطلق من الأراضي العراقية.

وبينما تسعى الحكومة إلى تأكيد احتكار الدولة قرار الحرب والسلم، يبقى التحدي الأساسي في قدرتها على تحويل هذا الموقف السياسي إلى واقع ميداني، في ظل تشابك المصالح الأميركية والإيرانية داخل العراق، واستمرار احتمالات استخدامه ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.