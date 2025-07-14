موجة جرائم القتل في المجتمع العربي: هكذا تنوي الشرطة مكافحتها

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خطة الشرطة الإسرائيلية لمكافحة موجة جرائم القتل في المجتمع العربي: خلال الشهرين الماضيين، أستكملت ستة مراكز تابعة لشرطة الحدود مهامها وبدأت العمل ميدانيًا، وفقًا لما أفادت به مساء اليوم (الاثنين) رئيسة قسم الجرائم الجنائية بالقناة العبرية، لي عياش. وسيتم نشر القوات في المناطق الساحلية والشمالية والجنوبية والمركز، إلى جانب فرقتي عمل متخصصتين..

يخضع كل مقر لقيادة ضابط كبير، أو نائب رئيس شرطة، أو ملازم رئيس شرطة، مع مسؤولية واضحة: تركيز الجهود على قادة المنظمات الإجرامية والوصول إلى مركز العناصر الرئيسية. ويعمل حوالي 600 جندي من حرس الحدود في المقر.

في منطقة الساحل، على سبيل المثال، سُجِّل انخفاض بنسبة 66% في جرائم القتل مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، تشير المعلومات التي تلقتها i24NEWS إلى أنه في الرملة واللد والمثلث، وهي المدن التي تتصدر قائمة الجرائم، لم يطرأ أي تغيير.

بأمر من رئيس الشرطة داني ليفي، يتم تعزيز المقر الرئيسي بعناصر شرطة في عطلات نهاية الأسبوع. كما أُفيد بأنه منذ بداية العام، أُحبطت 62 محاولة قتل، 52 منها في الوسط العربي.