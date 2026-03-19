خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية: إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل - لم تصب هدفها

في تصريح ينشر لأول مرة أفاد مراسل i24NEWS للشؤون العسكرية، ينون شالوم يتاح، مساء اليوم (الخميس) في النشرة الإخبارية الرئيسية، بإطلاق عدة صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل ومواقع الجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وسقطت جميع الصواريخ في مناطق مفتوحة بعيدة عن الحدود ومواقع الجيش الإسرائيلي. وبطبيعة الحال لم تُسجّل أي إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

كما شهدت ليلة الثلاثاء الماضي، حادث آخر غير مألوف حين هاجم الجيش الإسرائيلي شاحنة تنقل أسلحة في سوريا. وُصفت هذه الخطوة بالخطيرة، إذ لم تُنفّذ إسرائيل أي عملية عسكرية في سوريا منذ سقوط نظام الأسد، ولم تهاجم مواقع تابعة للنظام السوري منذ بدء المفاوضات.

ويكتسب الأمر بعدا خاصا وخطيرا لتزامنه مع الحرب التي تدور رحاها في إيران في محاولة لاجتثاث برنامجها النووي واستبعاد خطرها عن المنطقة وفق ما صرح به كل من رئيس الوزرء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، علما أن هذه الحرب تهدد منذ اليوم الأول باندلاع حرب إقليمية تفتح على مزيد من الفوضى والدمار.

تجدر الإشارة إلى أنه في مطلع يناير/كانون الثاني تم الإعلان عن توصل كل من إسرائيل وسوريا والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن إنشاء آلية مشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية، ستعمل من خلال خلية اتصالات مخصصة وتحت إشراف أمريكي. تهدف هذه الآلية إلى تمكين التنسيق الفوري والمستمر في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وخفض حدة التوترات العسكرية، ومنع سوء الفهم بين الأطراف.

مكتب رئيس الوزراء أكد استئناف الحوار بدعم ومساندة أمريكية، وأوضح أنه "تم الاتفاق على مواصلة الحوار لتعزيز الأهداف المشتركة والحفاظ على أمن الأقلية الدرزية في سوريا".