تقرير : تحذير شديد واستعدادات عسكرية مصرية لمواجهة هجرة جماعية من غزة

ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية صباح اليوم (السبت) أن مصر تُحذر من تصعيد عسكري في حال حدوث هجرة جماعية لأهالي غزة إلى أراضيها. ووفقًا للتقرير، نقلت مصر هذا التحذير عبر آلية التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وأفادت المصادر التي تحدثت للصحيفة أنه في حال حدوث هجرة جماعية، سيُضاعف الجيش المصري قواته على الحدود مع غزة خلال 72 ساعة، وسينقل أسلحة ثقيلة وطائرات إلى شبه جزيرة سيناء. ويأتي ذلك خشية أن تُلحق هذه الهجرة الضرر بأمن البلاد.

وفي سياق التقرير، أوضح المصريون أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن منع هجرة الأهالي نحو معبر رفح. ووفقًا لمصدر عسكري مصري، تُعول القاهرة على أن استعراض القوة الذي يضم عددًا كبيرًا من الجنود ونقل الأسلحة سيردع إسرائيل ويمنعها من إجلاء الغزيين في المستقبل القريب.

وأفيد أيضا في التقرير أن مصر أعربت عن استيائها من "التسريبات الإسرائيلية المتكررة" بشأن مزاعم استخدام طائرات بدون طيار لتهريب الأسلحة إلى حماس من مصر، وهي المزاعم التي تنفيها القاهرة بشكل قاطع.