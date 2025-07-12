تقرير: رئيس الحكومة الإسرائيلية أبلغ ترامب أن إسرائيل قد تهاجم إيران مرة أخرى

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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال مساء اليوم (الجمعة - السبت) أن القضية النووية الإيرانية طُرحت مجددًا خلال اجتماع بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين. وقال ترامب إنه "لا يتخيل أنه يرغب" في مهاجمة إيران مجددًا، وأعرب عن أمله في ألا تكون هناك هجمات أخرى من الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، أبلغ نتنياهو ترامب، خلف أبواب مغلقة، أنه إذا استأنفت إيران برنامجها النووي العسكري، فستواصل إسرائيل ضرباتها العسكرية. وأفادت التقارير أن ترامب لم يعارض الخطة الإسرائيلية بشكل مباشر، لكنه أكد أن هدفه هو التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران.

تشير المحادثة إلى اختلافات في الرأي بين البلدين: فترامب يريد استخدام التهديد بشن هجمات للضغط على إيران للموافقة على اتفاق جديد، بينما تشك إسرائيل في أن الاتفاق الدبلوماسي سيمنع طهران من السعي لامتلاك أسلحة نووية. من جانبها، تطالب إيران بضمانات بعدم تعرضها لمزيد من الهجمات - كشرط للعودة إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن.

ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار، لن تسعى إسرائيل بالضرورة للحصول على موافقة أمريكية قبل شن هجوم آخر - وقد تؤدي مثل هذه الخطوة إلى ضغوط من ترامب للحفاظ على المسار الدبلوماسي.