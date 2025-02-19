مروان البرغوثي وزكريا الزبيدي تشاركا نفس الزنزانة

تقاسم مروان البرغوثي وزكريا زبيدي نفس الزنزانة أثناء وجودهما في السجن، حتى خروج الزبيدي من السجن قبل نحو أسبوعين ضمن صفقة إطلاق سراح المختطفين، كما أفاد اليوم (الأربعاء) محلل شؤون الشرطة بالقناة العبرية موشيه شتاينمتز .

الزبيدي والبرغوثي، من أبرز السجناء الأمنيين الفلسطينيين، وضعتهما سلطة السجون في نفس الزنزانة، ومكثا في قسم العزل الانفرادي - حيث يتم عادة وضع سجينين اثنين في كل زنزانة.

شغل مروان البرغوثي منصب الأمين العام لحركة فتح في الضفة الغربية، وتم اعتقاله في 15 أبريل/نيسان 2002. وأدين البرغوثي بتنفيذ هجمات أدت الى مقتل خمسة إسرائيليين وجرح آخرين. وحكم عليه في عام 2004، بالسجن لمدة خمسة أحكام بالسجن المؤبد و40 عامًا.

واعتقل زكريا زبيدي عام 2019 بعد تورطه في عدة عمليات إطلاق نار في منطقة بيت إيل. وفي سبتمبر 2021، هرب من سجن جلبوع مع خمسة سجناء آخرين، وبعد أقل من أسبوع تم القبض عليه وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. ويعتبر مسؤولاً عن الهجوم على فرع الليكود في بيسان عام 2002 والذي قُتل فيه ستة أشخاص. وتم إطلاق سراحه في يناير/كانون الثاني كجزء من صفقة إطلاق سراح الرهائن.