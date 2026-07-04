شنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوماً لاذعاً على الحكومة الإسرائيلية، متهماً إياها باستغلال استمرار الصراعات الإقليمية لضمان بقائها السياسي. وأكد على أن "إسرائيل تربط بقاءها السياسي باستمرار الصراعات في المنطقة وأنها لن تترك لبنان وسوريا بسلام". كما أدان أردوغان العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، متهماً القوات الإسرائيلية بمواصلة هجمات "غير قانونية ولا إنسانية" ضد السكان الفلسطينيين.

وقال أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده تدعم كل خطوة تهدف إلى خفض التصعيد في المنطقة، مؤكداً على ضرورة "عدم السماح للحكومة الإسرائيلية بإغراق المنطقة مجددا في أتون البارود والدم".

وشدد اردوغان على أن بلاده "ستواصل العمل مع دول المنطقة، وخاصة باكستان، من أجل إرساء الأمن والاستقرار". ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن أردوغان قوله في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن تركيا تريد مناخاً يعيش فيه جميع سكان المنطقة في أمن وسلام بغض النظر عن معتقداتهم الدينية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قد تراسا مباحثات على مستوى وفدي البلدين في مدينة إسطنبول.وعقدت المباحثات في قصر وحيد الدين التاريخي بإسطنبول، وجاءت عقب لقاء ثنائي جمع الزعيمين". وحضر المباحثات من الجانب التركي كلّ من وزراء الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، والتجارة عمر بولاط، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والنقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران، وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي كليتش.