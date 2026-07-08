قال الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه يتوقع إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب التابعة للولايات المتحدة، وأخبر الصحفيين قبل الاجتماع: "أعتقد أنني سأفعل ذلك. ولماذا لا أفعل؟" وأشاد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع قائلاً إنه "قام بعمل رائع" ووصفه بأنه قائد قوي يحظى بالاحترام وقد وحد بلداً كان "في حالة فوضى حقيقية ومفككاً للغاية." وأضاف ترامب أن البلاد أصبحت "مستقرة جداً"، قائلاً: "لقد أصبحت مستقرة فعلا، ونحن فخورون بذلك."

تحمل سوريا تصنيف دولة راعية للإرهاب منذ عام 1979، وهو تصنيف يفرض قيودًا على المساعدات الخارجية الأمريكية، وصادرات الدفاع، وبعض المعاملات المالية. وإزالته ستفتح الباب أمام تطبيع العلاقات الاقتصادية، وقد تتيح المزيد من الاستثمارات الدولية في البلد الذي أنهكته الحرب.

شكر الشرع ترامب على "القرار التاريخي برفع العقوبات"، قائلاً: "الشعب السوري بأكمله يشكر الرئيس ترامب." وكان ترامب قد وقع الشهر الماضي أمراً تنفيذياً ينهي برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا، في إطار وفاء واشنطن بتعهدها بالمساعدة في إعادة إعمار البلاد، مع تعهد شركات سعودية ودول خليجية أخرى بضخ مليارات الدولارات في الاستثمارات.

أعطى ترامب ردًا أكثر حذرًا عندما سُئل عما إذا كانت سوريا يمكنها مواجهة حزب الله في لبنان، وهو دور كان قد أشار إليه في قمة مجموعة السبع الشهر الماضي، مكتفيًا بالقول: "يمكنهم المساعدة، سنرى"، مضيفًا: "أعتقد أننا نحقق تقدمًا كبيرًا". وفي سياق منفصل، قال للصحفيين إنه يعتقد أن سوريا "يمكن أن تساعد فيما يتعلق بحزب الله" ولبنان، دون الخوض في التفاصيل.

قال ترامب أيضًا في قمة الناتو إنه يعتقد أن إسرائيل تريد سحب قواتها من جنوب لبنان، مضيفًا للصحفيين: "أعتقد أنهم يريدون ذلك."