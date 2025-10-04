"الرئيس ترامب منفتح على حل الدولتين"

على خلفية عرض ترامب خطته بخصوص وقف إطلاق النار في غزة شدد المحلل السياسي ايهاب عباس أن ""ترامب منفتح على حل الدولتين لكن لا يعلم حتى اللحظة كيف سيتم تطبيق الأمر"لمشاهدة مداخلته كاملة.

I24NEWS

جاء تصريح عباس خلال مشاركته في برنامج المناظرة اليومية وقال :"خطة ترامب لم تنكر حق الفلسطينيين بأن يكون لهم دولة وبقائهم في غزة .. وأنما على العكس بناء على ما تسرب من معلومات لدينا في واشنطن بأن الرئيس دونالد ترامب منفتح على فكرة الدولتين، لكن لا يعرف حتى اللحظة كيف سيتم تطبيق هذه الفكرة".

الحلقة كاملة: