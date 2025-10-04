"الرئيس ترامب منفتح على حل الدولتين"

جاء هذا على خلفية التقارير عن خطة ترامب والتي قبلتها إسرائيل وحماس

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
الرئيس عباس مع الرئيس ترامب
الرئيس عباس مع الرئيس ترامبAP Photo/Evan Vucci 2017©

على خلفية عرض ترامب خطته بخصوص وقف إطلاق النار في غزة شدد المحلل السياسي ايهاب عباس أن ""ترامب منفتح على حل الدولتين لكن لا يعلم حتى اللحظة كيف سيتم تطبيق الأمر"لمشاهدة مداخلته كاملة.

Video poster
"ترامب منفتح على حل الدولتين لكن لا يعلم حتى اللحظة كيف سيتم تطبيق الخطة" I24NEWS

جاء تصريح عباس خلال مشاركته في برنامج المناظرة اليومية وقال :"خطة ترامب لم تنكر حق الفلسطينيين بأن يكون لهم دولة وبقائهم في غزة .. وأنما على العكس بناء على ما تسرب من معلومات لدينا في واشنطن بأن الرئيس دونالد ترامب منفتح على فكرة الدولتين، لكن لا يعرف حتى اللحظة كيف سيتم تطبيق هذه الفكرة".

الحلقة كاملة:

Video poster
المناظرة اليومية: هل يجب أن توافق حركة حماس على خطة ترامب لوقف الحرب أم أن الخطة تعني استسلامها؟

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات