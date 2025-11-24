ترامب يوقع أمرًا تاريخيًا لتصنيف فروع الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية عالميًا

في خطوة هامة تتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أمرًا تنفيذيًا يوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسّنت لبدء عملية تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كـ منظمات إرهابية أجنبية و إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص.

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض أن "هذا القرار جاء بناءً على التهديدات المتزايدة التي تشكلها بعض فروع الجماعة في لبنان و الأردن و مصر، والتي تُتهم بالمشاركة في أعمال عنف وزعزعة استقرار المنطقة، بالإضافة إلى دعمهم للعمليات الإرهابية التي تهدد أمن الولايات المتحدة". كما تم الإشارة إلى أن الذراع العسكرية للفرع اللبناني للجماعة قد انضمت في أكتوبر 2023 إلى حماس و حزب الله في إطلاق صواريخ على أهداف داخل إسرائيل.

وفي سياق الأمر التنفيذي، يُطلب من وزيري الخارجية والخزانة، بالتشاور مع التقدير الوطني الاستخباراتي، تقديم تقرير للرئيس خلال 30 يومًا حول تصنيف هذه الفروع، بما في ذلك الفروع في لبنان والأردن ومصر. وبناءً على التقرير، سيُتخذ الإجراء المناسب لتفعيل التصنيف كمنظمات إرهابية.

يُعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى الحد من تهديدات الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين لمكافحة هذه الأنشطة الإرهابية. كما يسلط القرار الضوء على التهديدات الأمنية التي قد تشكلها الجماعات المسلحة المدعومة من بعض دول المنطقة.