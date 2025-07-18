الشرطة البريطانية تسقط التهم الموجهة إلى فرقة الراب الأيرلندية "نيكاب"

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أعلنت الشرطة البريطانية في شرطة أفون وسومرست، اليوم الجمعة، عن إسقاط التهم الموجهة إلى فرقة الراب الأيرلندية "نيكاب" عقب تحقيق في تعليقاتها خلال مهرجان غلاستونبري في يونيو/حزيران المنصرم، وبعد التشاور مع هيئة الادعاء الملكية، خلصت السلطات إلى "عدم وجود أدلة كافية لاحتمال واقعي للإدانة"، وفقًا لبيان.

خلال حفلهم على مسرح ويست هولتس، حشدت فرقة "نيكاب" عشرات الآلاف من المتفرجين بهتافات "الحرية لفلسطين"، كما وجهت إهانات لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وكان الأخير قد اعتبر مشاركتهم "غير لائقة" بسبب اتهام موجه إلى ليام أوغ أوهانايد، المعروف أيضًا باسم مو شارا، بتلويحه بعلم حزب الله، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة، خلال حفل موسيقي في لندن في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2024.

وينفي أوهانايد، الذي أُطلق سراحه بكفالة، التهم وسيمثل مجددًا أمام المحكمة في أغسطس/آب. الفرقة، المعروفة بنشاطها المؤيد للفلسطينيين، انتقدت أيضًا تغطية بي بي سي لحرب غزة، متهمةً إياها بالتقليل من شأن العنف. ورغم دعوات ستارمر والسياسيين لاستبعادهم، حافظ منظمو مهرجان غلاستونبري، بدعم من إميلي إيفيس، على مشاركتهم، مشيدةً بحرية التعبير.