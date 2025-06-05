ماكرون: "سنقرر قريبا ما إذا كنا سنكثف الإجراءات ضد إسرائيل"

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الخميس) بأن فرنسا تدرس تكثيف الإجراءات ضد إسرائيل. وأضاف: "المفاوضات مستمرة، وسنقرر في الأيام المقبلة ما إذا كان ينبغي لنا تشديد المواقف واتخاذ خطوات ملموسة تجاه إسرائيل".

تأتي تصريحات ماكرون على خلفية دعوته للاعتراف بدولة فلسطينية، وبعد هجوم وزارة الخارجية الإسرائيلية ضده التي ادعت أن ماكرون "يواصل حملته الصليبية". وقال ماكرون إنه يجب على الدول الأوروبية تشديد مواقفها ضد إسرائيل، ودعا إلى الاعتراف بدولة فلسطينية.

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، قال ماكرون آنذاك: " مطلوب عمل في الساعات أو الأيام القادمة". وردًا على هذه التصريحات، هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية ماكرون قائلة: "حملة الرئيس ماكرون الصليبية ضد الدولة اليهودية مستمرة. بدلًا من الضغط على الإرهابيين الجهاديين، يريد ماكرون مكافأتهم بدولة فلسطينية. لا شك أن عيده الوطني سيكون في السابع من أكتوبر. وقد أشادت حماس بالفعل بماكرون، وهو يعلم السبب".

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وقال مستشار ماكرون لشؤون الشرق الأوسط، عوفر برونشتاين، الأحد: "في الأسبوع المقبل، بين الخميس والسبت، سيعقد المؤتمر الفرنسي السعودي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفي إطاره ستعترف الدول العربية والإسلامية أيضا بدولة إسرائيل".