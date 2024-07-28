تقرير: اجتماع قريب بين الأسد وأردوغان بمكان غير متوقع

بعد أكثر من عقد من القطيعة بين الجانبين، توقعات باجتماع مرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره السوري بشار الأسد، وأفادت تقارير إعلامية تركية بأن الرئيس التركي سيجتمع مع نظيره السوري الشهر المقبل.

وتطرقت صحيفة "تركيا" المقربة من حزب العدالة والتنمية المقربة من الحزب الحاكم "العدالة والتنمية" أن الاجتماع بين الزعيمين قد يعقد قرب بلدة كسب الساحلية السورية، بالقرب من معبر حدودي بين البلدين.

ووفقا لتقرير الصحيفة السبت ، فإن أجهزة المخابرات التركية عقدت ثلاثة اجتماعات حاسمة خلال الشهر الماضي مع المخابرات السورية، مشيرة الى أن رئيس الاستخبارات الروسية زار تركيا مؤخرا واجتمع مع نظيره التركي للتجهيز للقمة بين الزعيمين.

وذكرت الصحيفة أنه تم الاتفاق على مكان وموعد الاجتماع، حيث نوقش في البداية فكرة أن يكون الاجتماع في العاصمة العراقية بغداد، لكن تم استبعاد الفكرة، وبعدها قررت تركيا دراسة خيار عقد القمة في معبر كسب الحدودي.

وأضافت الصحيفة أنه بعد الاجتماع بين الرئيس السوري والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا ، ذكرت تقارير ان اللقاء بين الأسد واردوغان سيكون في موسكو، لكن تم نفي الخبر فورا.