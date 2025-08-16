مكتب نتنياهو: "سنوافق على الاتفاق بشرط إطلاق سراح جميع المختطفين دفعة واحدة، ووفقًا لشروطنا لإنهاء الحرب"

قد يعجبك أيضًا -

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، مساء اليوم السبت، "سنوافق على الاتفاق بشرط إطلاق سراح جميع المختطفين دفعة واحدة، ووفقًا لشروطنا لإنهاء الحرب"، وشدد على تمسكه بشروطه لإنهاء الحرب وهي نزع سلاح حماس وإعادة جميع المختطفين والسيطرة على قطاع غزة وإقامة سلطة بدون حماس أو السلطة الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن "نزع سلاح حماس، تجريد القطاع من السلاح، سيطرة إسرائيل على المحيط، وإحضار جهة حاكمة ليست حماس وليست السلطة الفلسطينية، وتعيش بسلام مع إسرائيل".

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن، أمس الجمعة، موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر على السيطرة على قطاع غزة بالكامل، وهو ما لقي إدانات عربية ودولية واسعة.