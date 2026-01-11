خرج من منزله للرد على الهاتف : مقتل فتى 15 عاما في جريمة مروعة بالناصرة

قُتل الفتى عزمي غريب (15 عامًا) مساء السبت، إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة الناصرة. وأفاد مستشفى الناصرة الإيطالي بأنه تم إعلان وفاته فور وصوله متأثرًا بإصاباته الخطيرة.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا في الحادثة، وشرعت في عمليات تمشيط واسعة بحثًا عن موقع الجريمة وجمع الأدلة. ووفقًا للاشتباهات الأولية، تلقى الفتى اتصالًا هاتفيًا طلب منه الخروج من منزله، فاستجاب وخرج على دراجته الهوائية، قبل أن يتعرض لإطلاق نار أدى إلى مقتله.

15 قتيلًا منذ بداية 2026

وبمقتل عزمي غريب، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية عام 2026 إلى 15 شخصًا، في ظل تصاعد مقلق لأحداث العنف.

وكان يوم الأربعاء الماضي قد شهد مقتل ثلاثة رجال في الخمسينات من أعمارهم جراء إطلاق نار في موقع بناء بمدينة شفاعمرو، بعد ساعات فقط من جريمة قتل أخرى وقعت في عرعرة بالنقب.

وذكرت الطواقم الطبية أن الضحايا الثلاثة، وهم من سكان بير المكسور، كانوا يعملون في موقع البناء الذي تعرض للهجوم. وعُثر على أحدهم داخل شاحنة خارج الموقع، فيما قُتل الآخران داخل الموقع نفسه، حيث اضطرت فرق الإسعاف إلى إعلان وفاتهم في المكان.

جرائم متتالية في النقب وشفاعمرو

وفي حادثة منفصلة، قُتل محمود جاسر أبو عرار (20 عامًا)، وهو طالب طب من بلدة عرعرة في النقب، بإطلاق نار، وسط شبهات بأن الجريمة جاءت على خلفية نزاع عائلي وثأر دموي في التجمعات البدوية، حيث تم اعتقال 10 أشخاص للتحقيق.

وفي اليوم التالي، عُثر في شفاعمرو على جثة كرم سواعد، في الثلاثينات من عمره، ملقاة في منطقة حرجية قرب البلدة، وقد أصيب بعدة عيارات نارية.

أرقام صادمة ودعوات للتحرك

وتأتي هذه التطورات في ظل معطيات تشير إلى أن عام 2025 شهد مقتل 255 شخصًا في المجتمع العربي. وفي تعليق له على هذه الأرقام، وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ العدد بأنه “صادم”، مؤكدًا أن العنف ليس قدرًا محتومًا، وداعيًا إلى جهد وطني شامل لتعزيز تطبيق القانون، وتفكيك منظمات الجريمة، وإعادة الشعور بالأمن للمواطنين.