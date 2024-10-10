الدول الأوروبية المساهمة في"اليونيفيل" تعقد اجماعا الأسبوع الوشيك "بعد استهداف إسرائيلي لبعثتها"

أعلنت فرنسا وإيطاليا عزمهما عقد اجتماع للدول الأوروبية المساهِمة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل"، وفق ما أفادت وزارة الجيوش الفرنسية، بعد اتهام القوة الجيشَ الإسرائيلي بإطلاق النار على مواقع وتجهيزات لها في جنوب لبنان.وفي السياق قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس"نوصي بنقل قوات اليونيفيل لمسافة 5 كيلومترات شمالا"

وسيُعقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو، الأسبوع الوشيك، في موعد لم يجرِ تحديده بعد، وتقرّر، خلال اتصال هاتفي بين وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، ووزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو. وتسهم أربع دول أوروبية في «اليونيفيل» هي إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وآيرلندا.

وعَدَّ وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، أنه «لا يمكن التسامح» مع إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مواقع وتجهيزات خاصة بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان «يونيفيل»، ما أسفر عن جرح جنديين.

وقال كروسيتو، الذي استدعى السفير الإسرائيلي في روما، إن «هذه الحوادث لا يمكن التسامح معها، ويجب أن يجري تفاديها بعناية»، داعياً، وفق بيان للوزارة، إلى «خفض التصعيد» في جنوب لبنان، و«استعادة القانون الدولي».