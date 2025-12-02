رئيس بلدية إسرائيلي يحذر: "الإيرانيون وصلوا إلى المدينة - هذه ليست مزحة"

أصدر رئيس بلدية بات يام وسط إسرائيل، تسفيكا بروت، مساء الثلاثاء بيانًا طارئًا لسكان المدينة، كشف فيه عن معلومات أمنية خطيرة تلقّاها من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، مفادها وجود محاولات متزايدة من جهات إيرانية لتجنيد مواطنين إسرائيليين عبر مواقع التواصل والرسائل النصية.

وقال بروت: "الإيرانيون وصلوا إلى بات يام — وهذه ليست مزحة. نحن على اتصال متواصل مع الشاباك بشأن احتمالية سقوط سكان من مدينتنا في فخ المخابرات الإيرانية."

وأضاف أن الشاباك وثّق خلال الفترة الأخيرة حالات عديدة حاول فيها عناصر مرتبطون بإيران التواصل مع سكان، بينهم جنود احتياط وطلاب متميزون ومتقاعدون، عبر عروض مالية مغرية أو مهام تبدو بسيطة في ظاهرها، مثل نقل طرود أو جمع معلومات.

كشف مثير: عشرات السكان قد يكونون متورطين

وكشف بروت أن هناك بالفعل "عشرات" من سكان بات يام ممن يجرون في هذه الأيام اتصالات حقيقية مع جهات إيرانية، مؤكدًا:

"هؤلاء يعرّضون أمن إسرائيل للخطر كما يدمّرون مستقبلهم الشخصي. هذه جرائم خطيرة جدًا، ومن يتم اعتقاله من قبل الشاباك قد يواجه أضرارًا لا يمكن إصلاحها."

نداء عاجل للسكان للتبليغ الفوري

دعا رئيس البلدية كل من تلقى رسائل مشبوهة أو تواصل مع جهات خارجية للاحتكام فورًا إلى السلطات المحلية والأجهزة الأمنية قبل فوات الأوان، مضيفًا:"إذا كنتم أو أي من معارفكم قد تواصلتم مع الإيرانيين، لا تنتظروا حتى يصل الخطر إلى بابكم. تواصلوا معنا فورًا وسنساعد بالتعاون مع الجهات الأمنية في معالجة الوضع."

وأشار إلى إمكانية التوجه لأي جهة بلدية — من مكتب رئيس البلدية إلى غرفة الطوارئ، أمن البلدية أو حتى إدارات المدارس في حال كان الأمر يتعلق بطلاب.

تأكيد على المرحلة الأمنية الحساسة

واختتم بروت تحذيره قائلاً:"نحن نعيش فترة أمنية حساسة، ونبذل قصارى جهدنا لحماية المدينة، لكننا بحاجة لمساعدتكم لمنع أعدائنا من الحصول على دعم من الداخل دون قصد."