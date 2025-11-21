تقرير: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحذر من أن عنف المستوطنين قد يُعيق القدرة العملياتية للجيش

حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، من أن استمرار عنف المستوطنين في الضفة الغربية دون هوادة قد يُقوّض بشكل خطير قدرة الجيش الإسرائيلي على الاستجابة للتهديدات الأمنية الناشئة في ساحات غزة وسوريا ولبنان، بحسب ما أفادت القناة الإسرائيلية(12)، اليوم الجمعة.

ونُقل عنه قوله: "قد يُشعل هؤلاء الفوضويون المنطقة في لحظة، مما يُؤدي إلى وضع يتطلب نشر جميع القوات بسرعة من حدود غزة ولبنان إلى منطقة الضفة الغربية"وتابع "ما لم يُعالج هذا الأمر، فقد يُؤثر على كل شيء. نحن نمر بفترة حرجة في غزة ولبنان، ويجب أن يكون تركيزنا منصبًا على هناك".

وفي السياق قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن جنوده استجابوا لتقارير عن قيام مدنيين إسرائيليين بإلقاء الحجارة على مركبات فلسطينية وإشعال النار في ممتلكات في منطقة حوارة.

ومن جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين المنصرم، إنه سيجتمع مع وزراء حكومته لضمان تقديم الإسرائيليين المتورطين في هجمات على الفلسطينيين للعدالة، واصفًا المسؤولين عن ذلك بـ"مجموعة صغيرة متطرفة". وأضاف: "أدعو سلطات إنفاذ القانون إلى التعامل مع مثيري الشغب بأقصى ما يسمح به القانون". "أعتزم التعامل مع هذا الأمر شخصيًا، ودعوة الوزراء المعنيين إلى اجتماع في أقرب وقت ممكن لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة".