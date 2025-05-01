تغطية متواصلة لتطورات الحرائق || طائرات إطفاء دولية تهبط في إسرائيل لإخماد الحرائق الغير مسبوقة
يواصل أكثر من 100 طاقم إطفاء • تقدير: نفس حجم كارثة جبال الكرمل تقريبًا • أصيب العشرات بجروح طفيفة ومتوسطة، بما في ذلك رجال الإطفاء
حريق في تلال القدس: تعمل أكثر من 100 فرقة إطفاء هذا الصباح (الخميس) على إخماد الحريق الضخم الذي اندلع الليلة الماضية، ما أدى إلى إجلاء نحو عشرة آلاف من سكان المنطقة. ولم تتم السيطرة على النيران حتى الآن، وفي الوقت الذي تعمل فيه قوات الإطفاء على الأرض، بدأت الطائرات الدولية بالوصول لمساعدة إسرائيل.
دول أوروبية تدعم إسرائيل بالسيطرة على الحرائق الغير مسبوقة في منطقة القدس
تحديث خدمات الإطفاء: بدأت المساعدات الدولية بالوصول إلى إسرائيل، حيث هبطت مروحية من قبرص في إسرائيل ومن المتوقع أن تقلع جواً مع مروحية إطفاء محلية - وتبدأ العمل المشترك في الساعات المقبلة.
تواصل فرق الإطفاء والإنقاذ جهودها المكثفة، بهدف وقف انتشار النيران، قبل أن تشتد الرياح في منطقة جبال القدس في ساعات ما بعد الظهر. حتى هذا الوقت، هناك العديد من مراكز مكافحة الحرائق النشطة:
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال مسابقة الكتاب المقدس: "نحن نحتجز حاليا 18 شخصا مشتبها بهم في إشعال الحرائق، أحدهم تم القبض عليه متلبسا".
تم تمديد اعتقال مواطن من سكان القدس الشرقية، الذي تم اعتقاله الليلة الماضية بشبهة إشعال النار في منطقة مفتوحة قرب جنوب القدس، لمدة خمسة أيام. وخلال التحقيق معه، أنكر التهم الموجهة إليه، وادعى أنه خرج للتنزه وقطف النباتات. وبالإضافة إلى ذلك، ادعى المشتبه به أنه كان يدخن الغليون وبالتالي كان بحوزته قطعة من القطن وولاعة. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن الشرطة تدعي اندلاع حريق في المنطقة، إلا أن إدارة الإطفاء لا تعترف بذلك
الجيش الإسرائيلي: قوات من الجيش، بينها لواء الإنقاذ ونحو 50 سيارة إطفاء عسكرية، هرعت إلى مواقع الحرائق الليلة الماضية. وعلى مدار الليل، عملت العشرات من المعدات الهندسية في جميع أنحاء البلاد بهدف إنشاء ممرات للحرائق - ومنع انتشار الحريق إلى مناطق أخرى. وأنشأت وحدة استخبارات القوات الجوية فريقًا خاصًا لجمع المعلومات للتحقيق في مواقع الحرائق، وعمل بشكل تعاوني للمساعدة في تحديد مواقع الحرائق وتوجيه جهود مكافحة الحرائق.
خدمات الإطفاء: يعمل أكثر من 100 طاقم إطفاء في جبال القدس ومحيطها، في مناطق شعار هاجاي، نفيه إيلان، ميفو حورون، ويائير إشتويل. ومن المقرر أن تصل خلال اليوم ثماني طائرات محملة بالمساعدات من قبرص وإيطاليا.
وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان: "الحرائق لا تندلع فجأة، بل يجب التعامل مع الحرائق المتعمدة بقسوة".
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