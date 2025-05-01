تم تمديد اعتقال مواطن من سكان القدس الشرقية، الذي تم اعتقاله الليلة الماضية بشبهة إشعال النار في منطقة مفتوحة قرب جنوب القدس، لمدة خمسة أيام. وخلال التحقيق معه، أنكر التهم الموجهة إليه، وادعى أنه خرج للتنزه وقطف النباتات. وبالإضافة إلى ذلك، ادعى المشتبه به أنه كان يدخن الغليون وبالتالي كان بحوزته قطعة من القطن وولاعة. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن الشرطة تدعي اندلاع حريق في المنطقة، إلا أن إدارة الإطفاء لا تعترف بذلك