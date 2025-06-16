مسؤول أمريكي: "الاستعدادات جارية للسماح بالانضمام لهجوم على إيران"

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أفاد مراسل الشؤون الدبلوماسية في قناة i24NEWS، العبرية عميخاي شتاين، مساء اليوم (الاثنين) أن مسؤولا أميركيا أشار إلى أن "الاستعدادات تجري لإمكانية الانضمام إلى هجوم على إيران - إذا أعطاها الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر".

وأشار المصدر نفسه إلى أن مثل هذا القرار عادةً ما يتخذه وزير الدفاع، ولكن في هذه الحالة، كان ترامب هو من وافق على تنفيذ الاستعدادات وقرار نشر القوات في الشرق الأوسط. وأشار المصدر نفسه أيضًا إلى أن "القيادة المركزية الأمريكية ترى ضرورة انضمامها، لكن هناك مسؤولين كبارًا في الإدارة يعارضون هذه الخطوة حاليًا"..

تأتي هذه الأمور بعد أن قال الرئيس ترامب إن "إيران تريد الحوار، ولن تفوز في هذه الحرب". وأضاف ترامب: "الإيرانيون يريدون الحوار، لكن كان ينبغي عليهم القيام بذلك منذ زمن طويل - كان لديهم 60 يومًا، وفي اليوم الحادي والستين قلتُ: لن نبرم اتفاقًا. هذا يضر بالطرفين، لكنني أقول إن إيران لن تفوز في هذه الحرب. عليهم أن يتحدثوا قبل فوات الأوان".