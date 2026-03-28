وقعت قطر وأوكرانيا اتفاقية دفاعية تركز على القدرات المضادة للصواريخ والطائرات المسيّرة. وقد أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن هذه المبادرة، اليوم السبت، خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الدوحة.

تأتي هذه الاتفاقية في وقت يشهد إعادة تنظيم للتحالفات والشراكات الدفاعية، حيث تسعى الدول إلى التكيف مع التهديدات الهجينة المتزايدة التعقيد. كما يُبرز هذا الاتفاق الأهمية المتنامية للتعاون الثنائي في القطاع الأمني، في ظل تحولات سريعة في موازين القوى الجيوسياسية.

ووفقًا للبيان الرسمي، تنص الاتفاقية على تعاون معمق في عدة مجالات رئيسية، تشمل تطوير التقنيات الدفاعية، والاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات في أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ والطائرات المسيّرة. وقد أصبحت هذه القدرات بالغة الأهمية في النزاعات المعاصرة، التي تتسم بتزايد استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة.

بالنسبة لكييف، تُعد هذه الاتفاقية جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز شراكاتها الدولية ودعم قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات المستمرة. وتسعى أوكرانيا، التي تعمل في بيئة أمنية بالغة الصعوبة، إلى تنويع شبكات دعمها، لا سيما في الشرق الأوسط.

أما بالنسبة لقطر، فيُظهر هذا التعاون رغبتها في ترسيخ مكانتها كلاعب أكثر فاعلية على الساحة الأمنية الدولية، بما يتجاوز دورها التقليدي في الوساطة الدبلوماسية. من خلال الانخراط في مشاريع تكنولوجية وعسكرية مع كييف، تعزز الدوحة موقعها الاستراتيجي وتطور قدراتها في مجال سريع التطور.