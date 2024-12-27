بحسب ما علمته i24NEWS: "حماس تطرح مطالب جديدة في محادثات وقف إطلاق النار وترفض تقديم قوائم بأسماء الرهائن"

مع استمرار المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ، غير أن حركة حماس تطرح مطالب جديدة فيما يتعلق بالأسرى الجرحى وترفض تقديم قائمة الأسرى الأحياء؛ فضلاً عن ذلك فإن من يدير المفاوضات نيابة عنهم لا يتحكم بالضرورة في ما يحدث على الأرض، بحسب ما علمته i24NEWS اليوم الجمعة.

في حين عاد فريق المفاوضات الإسرائيلي من الدوحة، فإن المحادثات بشأن صفقة الأسرى لا تزال مستمرة، ولا تتأثر بالتواجد الجسدي للفريق. ووفقاً لمصادر مطلعة على التفاصيل، فإن "حماس تطرح مشاكل خطيرة تعيق القدرة على إتمام الصفقة، وأهمها - قائمة الأسرى الذين يجب إعطاء الأولوية لإطلاق سراحهم لأسباب إنسانية".

وبحسب ما علمته i24NEWS، تصر إسرائيل على قوائم كاملة للرهائن الأحياء، لكن لم يتم استلامها بعد. كما علمت i24NEWS أن حماس ترفض إطلاق سراح الأسرى الجرحى كجزء من القائمة الإنسانية وتحاول المطالبة بتعويضات خاصة لهم.

إن المفاوضين الإسرائيليين غير راغبين في قبول التغييرات في الشروط التي تم وضعها في وقت سابق ويمارسون ضغوطًا شديدة على المجموعة من اتجاهات مختلفة. يقول المسؤولون في القدس إنهم يأملون أن تقرر حماس الاجتماع لإبرام الصفقة، لأن القرار هو قرارهم بالكامل.

وهناك مصدر قلق خطير آخر لإسرائيل، كما علمت i24NEWS، وهو أن أولئك الذين يديرون المفاوضات نيابة عن حماس لا يسيطرون بالضرورة على ما يحدث على الأرض. هذا، حيث لم يستقر الغبار بعد على عملية صنع القرار والهيكل التنظيمي لحماس بعد القضاء على زعيمها يحيى السنوار، مما يجعل إدارة المحادثات معقدة للغاية. يريد المسؤولون الإسرائيليون التأكد من أن أي شخص يمثل الجماعة الإرهابية في مواجهة الوسطاء قادر أيضًا على إعادة الرهائن من أيدي حماس في غزة.

في الوقت نفسه، تعتقد القدس أن الظروف المختلفة التي تضغط على حماس لا تزال قائمة وحتى متزايدة: الإنجازات ضد حزب الله وضد إيران، وانهيار سوريا، وإضعاف المحور الشيعي، والضربات في اليمن، والنشاط المضاد للإرهاب في الضفة الغربية، ونشاط جيش الدفاع الإسرائيلي في جباليا وبيت حانون ورفح، وكذلك في ممر كارني-نتساريم، إلى جانب تولي إدارة ترامب الوشيك للسلطة، تعمل على الضغط على حماس إلى نقطة عزلة كبيرة، حيث ستكون يائسة لوقف إطلاق النار.