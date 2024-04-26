بلينكن حول الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل في الجامعات الأمريكية: "السمة المميزة للديمقراطية"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الجمعة، إن "الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل في الجامعات الأمريكية هي سمة مميزة للديمقراطية الأمريكية"، غير انتقد "الصمت" اتجاه حركة حماس الفلسطينية.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي في الصين عما إذا كان يأخذ رسالة المتظاهرين في الاعتبار، قال بلينكن إنه يفهم أن الصراع أثار "مشاعر قوية وعاطفية". وتابع "في بلادنا، حقيقة أن مواطنينا يعبرون عن آرائهم ومخاوفهم وغضبهم، في أي وقت، هي السمة المميزة لديمقراطيتنا، وأعتقد أن هذا يعكس قوة البلاد والديمقراطية". قال. ولكنه اقترح على المنتقدين أن يركزوا غضبهم على حماس، التي أشعلت الحرب بهجومها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي قتل فيه نحو 1200 شخص واحتجز نحو 250 آخرين كرهائن. وقال بلينكن: "من اللافت للنظر أيضًا أن حماس تم تجاهلها في صمت، كما لو أنها لم تكن حتى جزءًا من التاريخ".

وأضاف بلينكن: “لكن كما قلت مرارا وتكرارا، فإن كيفية ضمان إسرائيل عدم حدوث 7 أكتوبر أبدا مرة أخرى أمر ذو أهمية قصوى”. "ونحن نعمل كل يوم لمحاولة تقليل الضرر الذي يلحق بالأبرياء والتأكد من حصولهم على المساعدة والدعم الذي يحتاجون إليه." وقال بلينكن، الذي التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ ومسؤولين آخرين في بكين يوم الجمعة، إنه ناقش كيف يمكن للصين أن تلعب دورا بناء في الأزمات العالمية، بما في ذلك في الشرق الأوسط، حيث قال إن بكين يمكن أن تثني إيران ووكلائها عن تصعيد الأزمة. صراع. وقال بلينكن إنه تحدث عدة مرات مع وزير الخارجية وانغ يي هذا الشهر مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وطهران. والصين هي المشتري الرئيسي للنفط الذي تصدره إيران الخاضعة للعقوبات.

وتابع السيد بلينكن: "أعتقد أن العلاقات التي تحافظ عليها الصين يمكن أن تساعد في تهدئة التوترات، ومنع تصعيد الصراع وامتداده. لقد اتفقنا على البقاء على اتصال منتظم بشأن هذا الموضوع، وهذه هي نيتي".

وكانت الشرطة قد اشتبكت مع الطلاب خلال احتجاجات ضد الحرب في غزة ودعم إدارة بايدن لإسرائيل. وتم اعتقال ما يقرب من 550 شخصًا الأسبوع المنصرم في الجامعات الكبرى.