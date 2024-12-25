الحوثيون يرفعون حالة تأهبهم إلى أقصى درجة ويقومون بهذه الخطوات

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية في وقت سابق اليوم عن مصادر محلية في اليمن أن الحوثيين رفعوا حالة التأهب الى أعلى درجات الاستنفار، واتخذوا مختلف الإجراءات على خلفية خطر وقوع انتفاضة شعبية ضدهم، بالإضافة الى التهديدات بهجوم إسرائيلي في اليمن "يكون مختلفا عن الهجمات السابقة".

ومن الإجراءات المتخذة، كانت تعزيز تواجد المقاتلين في خطوط الاحتكاك مع قوات الحكومة اليمنية في محافظات البيضاء وإب وتعز والحديدة، من أجل الحفاظ على جاهزيتهم في الخطوط الخلفية والمدن. كما أفادت الأنباء أن الحوثيين طلبوا من شركات تجارية مختلفة إخلاء مستودعات البضائع الخاصة بهم في مناطق "الكيلو 7" بالحديدة، خوفاً من هجوم إسرائيلي.

وإلى جانب الخطوات التي اتخذها الحوثيون لتحصين وتعزيز القوات في منطقة الحديدة، أفيد أن جهاز المخابرات التابع للحوثيين وجه نداء إلى سكان هذه المناطق يطلب منهم الامتناع عن الحديث هاتفيا أو ذكر تفاصيل الأماكن التي هاجمها الإسرائيليون أو الأمريكيون على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويشار إلى أنه تم الليلة تفعيل الإنذارات مرة أخرى بمناطق وسط إسرائيل بعد إطلاق الحوثيين صاروخ باليستي أعلنت إسرائيل اعتراضه خارج البلاد. كما أصيب تسعة أشخاص بصورة طفيفة وهم بطريقهم الى المنطقة المحمية وعثرت على شظايا سقوط الصواريخ بمناطق مختلفة.