مقتل قاضيين في المحكمة العليا في طهران رميا بالرصاص

تم إطلاق النار اليوم (السبت) على اثنين من القضاة في المحكمة العليا الإيرانية في طهران، مما أدى إلى مقتلهما. ووفقًا لتقرير، في وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية, أصيب قاضٍ آخر وانتحر الجاني بعد العملية.

القاضيان الكبيران هما علي رازيني ومحمد مقيسة ، بينما نجا القاضي الثالث بعد تلقيه العلاج الفوري في المكان

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التحقيق الأولي يشير إلى أن الجاني استخدم مسدس، رغم أنه في الوقت نفسه غير معروف أي نقاش جرى بحقه أو اتهام تم توجيهه إليه، والذي تم إدارته في إطار المحكمة العليا. السلطة القضائية في إيران أكدت الحدث الاستثنائي.