مقتل قاضيين في المحكمة العليا في طهران رميا بالرصاص

تم إطلاق النار اليوم (السبت) على اثنين من القضاة في المحكمة العليا الإيرانية في طهران، مما أدى إلى مقتلهما. ووفقًا لتقرير، في وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية, أصيب قاضٍ آخر وانتحر الجاني بعد العملية.

القاضيان الكبيران هما علي رازيني ومحمد مقيسة ، بينما نجا القاضي الثالث بعد تلقيه العلاج الفوري في المكان

