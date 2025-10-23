كشفت مصادر دبلوماسية عن زيارة غير معلنة قام بها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى كل من السعودية والإمارات، في إطار مساعٍ أمريكية لاستطلاع موقفيهما من المشاركة في إعادة إعمار غزة والإشراف على إدارتها بعد الحرب.

وقال مسؤول رفيع في الأسرة المالكة السعودية لقناة N12 الإسرائيلية إن الولايات المتحدة تحاول إقناع الرياض وأبوظبي بالمشاركة في إدارة غزة، لكنهما ترفضان ذلك ما لم تكن السلطة الفلسطينية جزءًا أساسيًا من أي ترتيبات مستقبلية. وأضاف: “بدون السلطة الفلسطينية، السعودية لن تتدخل لا بشكل مباشر ولا غير مباشر”.

وأشار المصدر إلى أن كوشنر طرح الملف خلال اللقاء في الرياض، لكن تم رفضه فورًا، بينما ركّز ويتكوف على ملفات الاتفاق الدفاعي الأمريكي–السعودي والبرنامج النووي المدني قرب مشروع نيوم، اللذين يجري التفاوض عليهما حاليًا بشكل مباشر مع واشنطن.

وبحسب المصدر، فقد لمس الجانب السعودي ضعف فهم الإدارة الأمريكية لطبيعة المجتمع داخل غزة، إلا أن ويتكوف "اقتنع بضرورة عودة السلطة الفلسطينية كجزء من الحل، وهو ما يرفضه نتنياهو"، على حد قوله.

من المنتظر أن يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 18 نوفمبر\تشرين ثاني، حيث سيُوقعان سلسلة اتفاقيات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن والطاقة النووية والتجارة.

أما في الإمارات، فقد التقى ويتكوف وكوشنر في أبوظبي مع مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد، حيث بحثوا تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسبل تثبيته.

وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش إن بلاده ترغب في المساعدة، لكنها تحتاج إلى “رؤية واضحة تضمن قيام دولة فلسطينية”، مؤكداً أن العودة إلى الوضع الذي كان قبل 7 أكتوبر “لن تفيد أحدًا”. وأضاف:“لا يمكن إرسال أبنائنا إلى ساحة قتال دون معرفة واضحة لما يجري هناك”.