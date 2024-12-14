"الحوثيون يختطفون شبانا الذين عبروا عن فرحتهم بسقوط نظام الأسد"

بعد أسبوع تقريباً من سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية اللندنية، صباح اليوم (السبت)، عن مصادر أن قوات الحوثيين في اليمن اختطفت عدداً من الشباب في مديرية تعز، لمجرد تعبيرهم عن موقفهم من سقوط الأسد في سوريا.

وبحسب المصادر، فقد تم التحقيق مع الشبان وتفتيش أمتعتهم الشخصية وهواتفهم المحمولة لمعرفة ما إذا كان لديهم أي توثيق خاص بالاحتفالات أو آخر التطورات في سوريا.

كما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" أن حكومة الحوثيين تتخذ خطوات إضافية لتوجيه الرأي العام، بما في ذلك إجبار موظفي القطاع العام وأولياء أمور الطلاب في المدارس الحكومية على زيارة الأماكن المقدسة لأنصار الحوثي، إلى جانب الاستماع الى الكلمة الأسبوعية للزعيم الروحي لحركة "أنصار الله" عبدالملك الحوثي.

في غضون ذلك، نشرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، قبل ثلاثة أيام، إدانة لتصرفات حكومة الحوثيين، التي تتم في انتهاك لكافة المواثيق الدولية. وبحسب الشبكة فإن "تصرفات الحوثيين تعكس قلقها من تداعيات الوضع في سوريا على سيطرتها على صنعاء، والخوف من انتفاضة شعبية مماثلة في اليمن أيضاً". كما يُزعم أن ذلك دفع الجماعة إلى زيادة انتشار القوات الأمنية لصالحها في أحياء العاصمة صنعاء.

وكتبت الشبكة "هذا تكميم للأفواه "، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة جرائم الحوثيين والضغط عليهم للإفراج عن المختطفين لديهم.