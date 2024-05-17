جماعة الحوثي:إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز ’إم.كيو9’ فوق محافظة مأرب جنوب شرق اليمن

تبنى الحوثيون، اليوم الجمعة، "إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز ’إم.كيو9’ فوق محافظة مأرب جنوب شرق اليمن"، وعرضت جماعة أنصار الله مشاهد لإسقاط الطائرة.

فيما أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة أنصار الله يحيى سريع أن "الحركة أسقطت المسيرة الأمريكية أمس أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب"مشيرا إلى أن "القوات المسلحة تؤكد جهوزيتها الكاملة على كل المستويات برا وبحرا وجوا وإن كل محاولات الأعداء ستبوء بالفشل وستكون القوات المسلحة لها بالمرصاد".

يشار إلى أن الحوثيين في اليمن ينفذون منذ نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل، "دعما ونصرة للشعب الفلسطيني ولغزة".

وفي السياق تعرضت القوات المرابطة في محافظة جنوبي اليمن لهجوم عسكري مباغت تسبب سقوط عدد من الجرحى بحسب المركز الإعلامي لما يسمى بالقوات الجنوبية. ونقل المركز الإعلامي، عن مصدر عملياتي بمحور أبين، أن 3 جنود أُصيبوا في هجوم مباغت شنته مليشيات تنظيم القاعدة بطائرة مسيّرة بوادي عومران في محافظة أبين، جنوبي اليمن.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، محمد النقيب، إن "هذا الهجوم يأتي في سياق التسليح الذي يتحصل عليه التنظيم من جماعة الحوثي وفي إطار الشراكة بينهما ضد الجنوب"