رام الله تطلق حملة أوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلنت السلطة الفلسطينية عن إطلاق حملة دبلوماسية أوروبية تهدف إلى إقناع الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية بالقيام بذلك، وذلك حسبما أعلن يوم الأربعاء محمد اشتية، مبعوث الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق.

من جنيف، حيث التقى بوزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، أشار اشتية إلى أنه سيتوجه قريباً إلى هولندا والنمسا، بينما سيقوم وفد آخر بزيارة دول البلطيق. ومن المتوقع أن يتوجه محمود عباس إلى إيطاليا وألمانيا في الأسابيع المقبلة. الهدف، كما أوضح، هو كسب تأييد الدول الأوروبية الأربعة والثلاثين التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية.

"نحن نشجعهم على اتخاذ خطوة والانضمام إلى معسكر الذين يعترفون بفلسطين". تأتي هذه الحملة بعد الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين في الحادي والعشرين من سبتمبر\أيلول الماضي من قبل المملكة المتحدة وأستراليا وكندا والبرتغال، ويُتوقع أن تتبعها إعلانات مماثلة من فرنسا ودول أخرى.

وصف اشتية هذه الخطوة بأنها "أخلاقية وضرورية" في مواجهة ما يصفه بـ "التقاعس الدولي المطول" و"التهديدات الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية".