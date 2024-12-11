تقرير: السلاح الأوكراني الذي ساعد في إسقاط نظام الأسد

الانتقام المشترك في موسكو؟ تلقت فصائل المعارضة السورية، الذين استولوا على السلطة في دمشق بداية الأسبوع، طائرات بدون طيار ودعمًا إضافيًا من أفراد المخابرات الأوكرانية، حسبما ورد في صحيفة واشنطن بوست صباح اليوم (الأربعاء)، وفقًا للتقرير، من مصادر مطلعة على النشاط العسكري الأوكراني وفي الخارج، فإن الغرض من المساعدات، حسب رأيهم، هو زعزعة روسيا وحلفائها السوريين.

وبحسب المصادر، أرسلت المخابرات الأوكرانية قبل حوالي شهر مشغلي طائرات بدون طيار ذوي خبرة ونحو 150 طائرة بدون طيار إلى مقرات فصائل المعارضة في إدلب بسوريا لمساعدة تنظيم المعارضة هيئة تحرير الشام. وتزعم المصادر ذاتها أن المساعدات المقدمة من كييف لعبت دوراً متواضعاً في الإطاحة بالرئيس السوري السابق.

وكانت مساعدة الأوكرانيين للإطاحة بنظام الأسد سرا مكشوفا في مجتمع الاستخبارات، بحسب المصادر ذاتها، لكن مسؤولين كبارا في الإدارة الأميركية يزعمون أنهم لم يكونوا على علم بذلك.

في غضون ذلك، تدرس إدارة بايدن إمكانية رفع هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية، حسبما قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية الحالية لشبكة إن بي سي نيوز في الولايات المتحدة. وقال مسؤول كبير سابق إن الهدف من هذه الخطوة هو "خلق فرصة للعالم للتفاعل مع الحكومة الجديدة في سوريا".