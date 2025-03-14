أكثر من 80 ألف مصل مسلم يؤدون صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى‬ ولا حوادث

قدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن "نحو 80 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى بدون حوادث تذكر وسط إجراءات مشددة فرضتها الشرطة الإسرائيلية.

ونشرت شرطة لواء القدس وحرس الحدود الآلاف من عناصرها في المدينة ومحيطها، تحت إشراف قائد لواء القدس اللواء أمير أيرزاني، وذلك في إطار استعدادات مكثفة لتأمين المواقع المقدسة وضمان سير الصلاة بشكل هادئ ومنظم. وقد شملت مهام الشرطة تأمين الأماكن المقدسة، والحفاظ على النظام العام، وتنظيم حركة المرور، مما ساهم في تسهيل وصول عشرات الآلاف من المصلين إلى الحرم الشريف.

وفي خطوة تعزيزية، عقد مفوض الشرطة المفتش داني ليفي، صباح اليوم الجمعة، تقييمًا خاصًا في نقطة الشرطة عند حائط البراق مشيدًا بالتحضيرات الأمنية المهنية، مؤكدًا على استعدادات الشرطة لاستمرار العمل بكفاءة خلال باقي أيام شهر رمضان.

وتستمر شرطة إسرائيل في العمل بقوات معززة على مدار شهر رمضان، حيث تسعى لتوفير بيئة آمنة للمصلين وتحقيق التوازن بين الحفاظ على النظام العام وضمان حرية العبادة. تسعى الشرطة من خلال هذه الجهود إلى التأكد من أن جميع الزوار والمصلين يتمكنون من أداء عباداتهم بأمان في الأماكن المقدسة في القدس.