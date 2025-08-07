بجوار كتابة "الموت للعرب" - صورة للوزير سموتريتش في شمال الضفة الغربية

قد يعجبك أيضًا -

التُقطت صورة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صباح اليوم (الخميس) مع رئيس المجلس الإقليمي السامرة الاستيطاني، وبجانبه كتابة "الموت للعرب". التُقطت الصورة خلال زيارة الى عائلات مجموعة من الأشخاص الذين سينتقلون إلى مستوطنة سانور شمال الضفة الغربية، والتي أُخليت قبل عشرين عامًا خلال "فك الارتباط".

وجاء في إعلان المجلس المرفق بالصورة أن "نواة العودة، الذي يتكون من العائلات المطرودة من المستوطنة والأزواج الشباب، وصلوا في زيارتهم الأولى. بعد عشرين عاما من الطرد، وسنتين من إلغاء الكنيست لقانون فك الارتباط، وأشهر من قرار الكابينيت بقيادة الوزير بتسلئيل سموتريتش بإعادة الاعتراف بسا نور كمستوطنة كاملة".

وخلال الحدث نظمت صباح اليوم المجلس فعاليات خاصة لعائلات المستوطنين الذين أخلوا منها، والتي أُقيمت على أنقاضها. كما هنأ سموتريش الحضور وقال: "إلغاء قانون فك الارتباط في الكنيست وقرار الكابينيت بإقامة خمسين مستوطنة من بينها إعادة تأسيس سانور هي تعبير عن ثقة شعب إسرائيل بالمستوطنين وتقدير كبير لمن يختارون تكريس حياتهم من أجل استيطان بلادنا".

ووفقا لما ذكر، أُرفقت مع بيان الناطق صورة التُقطت في أحد المباني وكتب عليها "شعب إسرائيل يعود إلى سا نور"، ولكن أيضا وُجدت كتابات عنصرية تقول "الموت للعرب". عضو الكنيست ناؤور شيري من حزب "يش عتيد" علق على الصورة المثيرة للجدل وكتب: "صورة واحدة تساوي ألف وزير دعاية".

حاول مكتب وزير المالية ووزير الدفاع التنصل من الكتابة بجوار سموتريتش. وجاء في بيان صادر عنه: "رأينا الكتابة بعد نشر الصورة، وبالطبع ننكرها تمامًا". وأضاف: "ما يؤلم الإعلام ليس الكتابة السخيفة التي لم يلاحظها أحد، بل قيادة الوزير لثورة استيطانية وأمنية في يهودا والسامرة لم نشهدها منذ عقود. يسعدنا أن نقود عملية تصحيح التهجير من شمال السامرة وتجديد الاستيطان في مستوطنة سانور، انطلاقًا من حبنا الكبير للشعب والإنسانية".