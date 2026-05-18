تحذير إسرائيلي غير مسبوق: الجيش لن يتمكن من حماية جميع المستوطنات الجديدة بالضفة

كشف i24NEWS: في ظل الموافقة على حوالي 40 مستوطنة جديدة في أنحاء الضفة، علمت i24NEWS أن جهات مهنية في الجيش حذّرت من أنه في حالة طوارئ، لن تتمكن من حماية عدد من المستوطنات خلال فترة زمنية معقولة

يانون شالوم ييتاح  ■ مراسل للشؤون العسكرية في قناة i24NEWS باللغة العبرية
نشاط للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية, 17.10.25IDF spokeman

على خلفية قرار الكابينيت بالموافقة على إقامة حوالي 40 مستوطنة جديدة في جميع أنحاء الضفة الغربية، كشف المراسل العسكري للقناة العبرية يانون شالوم ييتاح مساء اليوم (الاثنين) أن الجهات المهنية في الجيش حذرت كبار المسؤولين في الاستيطان والمستوى السياسي من أنهم لن ينجحوا في حماية عدد من المستوطنات المستقبلية في فترة زمنية معقولة. أي، في حال وقوع هجوم  على المستوطنة من أحد القرى المجاورة - سيستغرق الوصول إلى المكان فترة زمنية غير معقولة.

وفقاً لعدة مصادر مطلعة على التفاصيل، طلبت جهات في الجيش من المستوطنين إخلاء الأرض لأسباب أمنية، وباستثناء حالات معدودة (لم تُصادق عليها الكابينت بعد) - رفضوا في يهودا والسامرة نداء الجيش.

إسرائيل تصادق على تخصيص نحو مليار شيكل لشق طرق نحو مستوطنات جديدة

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الأركان زامير طلب، خلال اجتماع الكابينيت الذي أُقرّ فيه القرار، تأجيل عملية الانتقال إلى أرض الواقع لإتاحة المجال لبناء الترتيبات الأمنية اللازمة. وقد رُفض طلبه. ولأسباب أمنية، لن نتطرق إلى تفاصيل المناطق التي طُرحت خلال المناقشات.

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تعقيبه: "يعمل الجيش الإسرائيلي وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي ووفق التقييم العملياتي للموقف. لن نعلق على ما قيل في مناقشات مغلقة."

