لبحث "القضايا الثنائية والإقليمية": مستشار الأمن القومي الأميركي يزور السعودية غدا السبت

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان سيزور السعودية، غدا السبت، للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن "جيك سوليفان سيسافر إلى إسرائيل الأحد ويلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو".

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إن المحادثات مع ولي العهد السعودي ستتطرّق إلى "القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك الحرب في غزة"، بالإضافة إلى "الجهود الجارية لتحقيق سلام وأمن دائمين في المنطقة".

وأضاف البيت الأبيض في بيانه، أن جيك سوليفان سيناقش عملية رفح الفلسطينية خلال زيارته إلى إسرائيل، مؤكدا أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية ستؤثر على حياة ملايين المدنيين.

وذكر البيت الأبيض في بيانه أن الولايات المتحدة لا تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية.

وكان موقع "أكسيوس" قد أشار في وقت سابق، الثلاثاء، إلى أن هذه الزيارة المرتقبة لسوليفان إلى السعودية، كان من المقرر القيام بها في أبريل الماضي، ولكن تم تأجيلها في اللحظة الأخيرة عندما أصيب سوليفان بكسر في أحد الأضلاع.

وفي السياق قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إن "الولايات المتحدة تريد رؤية هدنة مؤقتة في غزة، الآن"، مشيراً إلى أن "هذه الهدنة كانت قريبة جداً الأسبوع الماضي، كما نفى معارضة بلاده "حق إسرائيل في ملاحقة حماس.. بما في ذلك داخل رفح"، لكنه شدد على معارضتها للاجتياح البري الكبير بآلاف الجنود، والذي يٌعرض حياة المدنيين للخطر.

وذكر كيربي في مقابلة مع "الشرق" بواشنطن، الجمعة، أنه يمكن تمديد هدنة الـ6 أسابيع المرتقبة (في حال التوصل إليها) لفترة أطول، معتبراً أنها ستمنح الفرصة لـ"إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهذا أمر عاجل، والرئيس بايدن يعمل على ذلك".