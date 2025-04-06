إسرائيل تطرد نائبتين بريطانيتين وتمنعهما من دخول البلاد

رفضت إسرائيل السماح لعضوتين في البرلمان البريطاني بدخول البلاد، وتم طردهما، حسبما أعلنت وسائل الإعلام الإنجليزية صباح اليوم (الأحد). وبحسب رد سلطة السكان والهجرة بوزارة الداخلية، فقد تم منع دخول يوين يانغ وابتسام محمد للاشتباه في قيامهما بالتخطيط "لتوثيق أنشطة القوات الأمنية ونشر الكراهية ضد إسرائيل". وبحسب النائبتين فإنهم وصلوا ضمن وفد برلماني رسمي ويرافقهم مساعدونهم.

وعلق وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على اعتقالهم وقال إن التعامل مع قضيتهم "غير مقبول". وأضاف وزير الخارجية: "من المقلق للغاية أن يتم اعتقال نائبتين في الوفد إلى إسرائيل ورفض دخولهما من قبل السلطات الإسرائيلية. لقد أوضحت لزملائي في الحكومة الإسرائيلية أن هذه ليست الطريقة التي يتم بها التعامل مع أعضاء البرلمان. كنا على اتصال مع الاثنين الليلة لتقديم دعمنا".

وقالت السفارة الإسرائيلية في المملكة المتحدة إنه تم رفض دخولهم بسبب تصرفاتهم وأنشطتهم السابقة ضد إسرائيل. "بعد نشر الأكاذيب والدعوة إلى المقاطعة والترويج لعقوبات ضد وزراء إسرائيليين، مع دعم حملات مقاطعة دولة إسرائيل". وجاء في الرسالة أيضًا أن "الزيارة تهدف إلى استفزاز وإيذاء المواطنين الإسرائيليين ونشر ادعاءات كاذبة عنهم. وتقع على عاتق إسرائيل مسؤولية منع دخول هؤلاء الأشخاص (تمامًا كما هو معتاد في بريطانيا)."