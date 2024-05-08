البنتاغون يؤكد أن أعمال بناء الرصيف الإنساني قبالة ساحل غزة

أعلنت وزارة الدفا ع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، اكتمال أعمال بناء الرصيف الإنساني المؤقت قبالة ساحل غزة، والذي يهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، قولها في مؤتمر صحافي: "اليوم، اكتمل بناء قطاعي الرصيف العائم، حيث ينتظران النقل النهائي بحرا"، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

أعلنت وزارة الدفا ع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، اكتمال أعمال بناء الرصيف الإنساني المؤقت قبالة ساحل غزة، والذي يهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، قولها في مؤتمر صحافي: "اليوم، اكتمل بناء قطاعي الرصيف العائم، حيث ينتظران النقل النهائي بحرا"، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".