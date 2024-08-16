لأول مرة: حزب الله يكشف عن "شاحنات محملة بالصواريخ والأسلحة تسير في نفق ضخم تحت الأرض"

كشف حزب الله في مقطع فيديو جديد بثه، اليوم الجمعة، وأظهر المقطع عددا من الشاحنات المحملة بالصواريخ والأسلحة تسير في نفق ضخم تحت الأرض. ليعلو صوت حسن نصرالله مهددا بوجود مئات الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة التي قد تصل إسرائيل.

وهو ما فهم أنه رسالة تحذير لإسرائيل من شن هجوم واسع على لبنان، وسط تصاعد التوترات والقلق من توسع الحرب في المنطقة منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، والقيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر أواخر الشهر المنصرم، وتهديد إيران وحزب الله على السواء بالانتقام.

إلا أن هذا الفيديو استفز عددا من اللبنانيين الذين تساءلوا بتعليقات على مواقع التواصل، لاسيما تويتر، "لماذا لا يبني حزب الله الذي أشعل جبهة الجنوب اللناني من أجل إسناد حماس في غزة، ملاجئ للمدنيين؟!".كما تساءل آخرون عن موقف الدولة اللبنانية حين تعلم أن جبال لبنان أضحت خزائن للصواريخ.

فيما رأى البعض أن حزب الله بهذا المقطع قدم مبررا آخر لإسرائيل من أجل قصف قرى الجنوب وحتى الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي تعتبر معقلاً للحزب.

وفي السياق أوضحت السفارة الإيرانية في لبنان التي شاركت الفيديو معلقة، أنه "في اللغة الفارسية، يطلق على المنشآت الصاروخية الموجودة تحت الأرض وداخل الصخور والجبال مدن الصواريخ".

كما أضافت أن "تلك المدن الصاروخية موجودة في جميع أنحاء إيران لتزرع الرعب في قلوب أعداء إيران". وختمت مؤكدة أنه يمكن "إذا لزم الأمر، مهاجمة العدو من أي نقطة في إيران".

تأتي تلك التلميحات والتهديدات وسط تصاعد غير مسبوق للتوتر والتأهب بين إسرائيل من جهة، وإيران وحزب الله وغيره من الفصائل المسلحة التي تدور في فلك طهران.