وفاة أوري مويال، الذي قام بتحييد منفذ الهجوم الذي وقع في بيت كاما جنوب إسرائيل متأثرا بجراحه

توفي أوري مويال، 51 عامًا، من ديمونة، رئيس عمال في قسم التكنولوجيا والصيانة في قسم شرطة ناحال، متأثرًا بجراحه بعد الهجوم الذي وقع عند تقاطع بيت كاما في جنوب إسرائيل، داخل فرع لسلسلة مقاهي أروما.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد اصدرت تقريرا أوليا، في وقت سابق من مساء اليوم الخميس، عن هجوم طعن عند مفترق بيت كاما جنوبا بالقرب من سديروت، اليوم الخميس، بالقرب من رهط، قبالة الطريق السريع رقم 6، قائلة إنه تم تحييد منفذ الهجوم في مكان الحادث، وإصابة رجل إسرائيلي يبلغ من العمر 50 عاما بجروح خطيرة .

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إيلي ليفي أنه "بالإضافة إلى الضحية الذي في حالة حرجة، أصيب شخصان آخران" وكشف رئيس الشرطة المفوض العام يعقوب شبتاي في موقع الهجوم أن منفذ العملية البالغ من العمر 23 عامًا، أمضى شبابه في قطاع غزة حتى بلغ 18 عامًا" وتابع"لقد انتقل إلى إسرائيل قبل أربع سنوات، حيث حصل على تصريح إقامة، وتزوج، ثم نفذ الهجوم”.