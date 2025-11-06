"إعلان منطقة الحدود الإسرائيلية المصرية منطقة عسكرية مغلقة لا يكفي "

أعلن المجلس الإقليمي رَمات هَنِجِف جنوب إسرائيل في بيان اليوم أن قرار وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتحويل المنطقة المحاذية للحدود مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة، لا يمثل حلاً حقيقياً لمشكلة تهريب السلاح عبر الطائرات المسيّرة.

وقال المجلس في بيانه:"نرحّب بتبنّي وزير الأمن لموقفنا بأن كل ما يخترق الحدود يُعد عملاً عدائياً وليس جنائياً، لكنّ إغلاق المنطقة بحد ذاته لا يغيّر الواقع القائم. الحلّ يكمن في مكافحة المهرّبين بشكل مباشر وتجفيف منابع التهريب، إلى جانب فرض إجراءات صارمة ضد حيازة السلاح غير القانوني."

وأضاف البيان أن منطقة "بيتحات نِتسَنا"، التي تضم خمس بلدات وتشكل خط الدفاع الوحيد على الحدود بين إسرائيل ومصر من "بني نِتسَريم" حتى إيلات، تحتاج إلى خطة حكومية عاجلة لتعزيزها ودعم سكانها.

بدوره، قال إيرَن دورون، رئيس المجلس الإقليمي رَمات هَنِجِف:"الأمن الحقيقي يتحقق عبر البناء، لا بإغلاق المناطق. يجب على وزارة الأمن إتاحة الأراضي العسكرية غير المستغلة والقواعد المهجورة لإقامة مئات العائلات الجديدة وتوسيع الزراعة الإسرائيلية الرائدة حتى آخر شبر من الأرض."