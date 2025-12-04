مصر تحذّر إسرائيل: فتح معبر رفح بشكل أحادي "خط أحمر" يهدد اتفاق السلام

تصاعد التوتر بين مصر وإسرائيل بعد أن وجّهت مصر تحذيراً شديد اللهجة لإسرائيل، مؤكدة أن أي فتح أحادي لمعبر رفح لخروج سكان غزة يُعد "خطاً أحمر" قد يعرّض اتفاق السلام بين البلدين للخطر.

وجاء التحذير بعدما أعلنت إسرائيل أن معبر رفح سيُفتح خلال الأيام المقبلة لخروج فلسطينيين فقط، وهو ما أثار غضب القاهرة التي نفت وجود أي تنسيق مسبق، وقالت عبر مكتبها الإعلامي:"مصر ترفض بشكل قاطع أي خطوة منفردة لفتح المعبر. وإذا تم الاتفاق — فسيكون بالاتجاهين، وليس لخروج سكان القطاع فقط."

مسؤولون مصريون أكدوا أن السماح بخروج الفلسطينيين من غزة بهذا الشكل قد يُفهم ضمن محاولات دفعهم للهجرة القسرية، وهي خطوة تقول مصر إنها لن تسمح بها مطلقاً. ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مسؤول رفيع قوله:"القاهرة لن تتراجع عن موقفها… منع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مبدأ لا تنازل عنه."

ردّ إسرائيلي أثار المزيد من الغضب، إذ قال مسؤول في إسرائيل:"إذا كان المصريون لا يريدون استقبالهم – فهذه مشكلتهم."

وترى مصر أن الخطوة الإسرائيلية تمثل التفافاً على اتفاق وقف إطلاق النار، وتشي بمحاولة فرض أمر واقع يضعها في مواجهة الرأي العام العربي والفلسطيني باعتبارها تسهّل خروج السكان من القطاع.

وبحسب مصادر دبلوماسية، أجرت القاهرة اتصالات عاجلة مع واشنطن وتل أبيب، مطالبة إسرائيل "بالتوقف عن تسريب معلومات غير دقيقة" والالتزام بالاتفاق الذي ينص على فتح المعبر بشكل متوازن ودون أي إجراءات تُفهم كمساس بحق الفلسطينيين في أرضهم.

تأكيد مصري ثابت: لا تهجير… ولا تنازل

تشدد القاهرة أنها لن تقبل بأي خطوة إسرائيلية أحادية قد تؤدي لتغيير ديمغرافي في غزة، معتبرة أن المساس بهذا المبدأ لن يؤثر فقط على استقرار القطاع، بل قد يفتح الباب لأزمة إقليمية أوسع تهدد العلاقات بين البلدين.