إسرائيل طلبت من فرنسا موافقة خطية لتحليق "'طائرة نتنياهو" فوق أراضيها

على الرغم من تدهور العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة، فقد توجهت إسرائيل إلى فرنسا بطلب للحصول على موافقة خطية تسمح لطائرة "جناح صهيون" بالتحليق فوق أراضيها في طريقها إلى الولايات المتحدة، دون تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - هذا ما نشرناه مساء اليوم (الثلاثاء) .

ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أكد لـi24NEWS هذا المساء أن الموافقة الخطية تم استلامها في إسرائيل. نذكّر أن فرنسا أعلنت قبل التوجه أنها ستسمح لنتنياهو و"جناح صهيون" بالتحليق فوق أراضيها، لكن لأسباب مختلفة، تتعلق أيضًا بانعدام الثقة بين الجانبين، اختارت إسرائيل الطيران بمسار التفافي وطويل بشكل خاص في طريقها إلى القمة مع الرئيس ترامب.

الرحلة الطويلة بشكل خاص - والتوقف الاستثنائي للتزود بالوقود

أوردنا أيضًا أن "جناح صهيون" من المتوقع أن يجري، بشكل استثنائي، توقفًا للتزود بالوقود في مطار أندروز القريب من واشنطن. هذه هي المرة الأولى التي تحتاج فيها الطائرة إلى التوقف للتزود بالوقود. الطائرة المعنية هي من طراز بوينغ 767 ويبلغ مدى طيرانها الأقصى حوالي 11 ألف كيلومتر.

بالإضافة إلى ذلك، كُشف اليوم عن بعض تكاليف سفر رئيس الحكومة الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة. فقد بلغت تكلفة رحلة نتنياهو إلى واشنطن في فبراير الماضي، لحضور اجتماع مع الرئيس الأمريكي ترامب، 434 ألف دولار أمريكي - تكلفة الرحلة فقط.