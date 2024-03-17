تقرير: هل ينفرط العقد السوري الإيراني الروسي على خلفية الخلافات حول تقاسم المنافع في سوريا؟

نشر موقع العربي الجديد الأحد تقريرا سلط فيه الضوء على تعثر في العلاقات الإيرانية السورية على خلفية احترام العقود التجارية لتعويض الخسائر التي تكبدتها طهران خلال سني دعمها لبشار الأسد في حربه ضد معارضيه.

ووفقا للنشر في العربي الجديد فقد تهرب الأسد من الوفاء بوعوده لطهران على صعيد مشروعات تتعلق بالفوسفات ومشغل الخلوي واستثمارات نفطية، ما دفع طهران إلى التلويح بتغيير نهج تعاطيها. ويزيد الصورة تعقيدا دين سوريا لموسكو التي لعبت دورا مركزيا في حماية الأسد في مجلس الأمن وفي ميدان القتال.

وجاء على لسان وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المعارضة عبد الحكيم المصري أن روسيا تمنع منح إيران استثمارات في قطاع النفط كما منعت منحها استثمار مرفأ اللاذقية، بعد أن استأثرت موسكو بقطاع المرافئ منذ عام 2019 واستحوذت على ميناء طرطوس لـ49 سنة قابلة للتمديد.

وفيما يتعلق بوقف الطيران من إيران إلى سوريا الذي أعلن عنه قبل أيام فقد أكدت مصادر خاصة للعربي الجديد أن الوقف شكلي ومؤقت تحديدا لوجهتي حلب ودمشق، خشية القصف الإسرائيلي المتكرر للمطارات والشحنات الإيرانية، علما أن الطيران الإيراني يتم بحماية روسية في مطار اللاذقية.

ويدعم المصدر السوري تقديراته حول وجود "تأزم نسبي في العلاقات"، بحقيقة تكرار اغتيالات شخصيات إيرانية بارزة في سورية وسط تكهنات بوجود اختراق لعناصر حكومية سورية تعمل لحساب جهات خارجية، الأمر الذي دفع دمشق، لتكثيف اللقاءات مع الجانب الإيراني لوقف المطالبة بالديون وتسريع تنفيذ المصرف المشترك، وتصفير الرسوم الجمركية وإقامة منطقة تجارة حرة بين سورية والعراق وإيران.

ويشير المصدر إلى أنه بالرغم من الاتفاقات العديدة الموقعة بين البلدين إلا أنها لم تخرج إلى حيز التنفيذ، كما تراجعت استثمارات طهران، التي دخلت بأربعة مشاريع منذ 1991 إلى 2005 بتكلفة بنحو 5 مليارات ليرة سورية ومن ثم سبعة مشاريع بين أعوام 2006 و2010، الأمر الذي أدى إلى تراجع التبادل التجاري وفتور العلاقات أخيراً.

وفي تصريحات لوكالة مهر قال رئيس المكتب السوري بوزارة الخارجية شاه حسيني: "المسؤولون الإيرانيون والسوريون يشكون من تدني مستوى العلاقات الاقتصادية"، مشيرا إلى "أن حجم العلاقات التجارية خلال تسعة أشهر بين البلدين وصل 100 مليون دولار، وهو أمر مؤسف، ملمحاً إلى الوجود الروسي: "إذا لم نذهب إلى هذا البلد الآن حيث ليس لدينا منافسون أقوياء في سورية، فسيكون من الصعب تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المستقبل".

ووفقا للتقرير فإن روسيا تمنع التمدد الإيراني في سوريا الطامح إلى الاستيلاء على قطاعات العمران والزراعة والكهرباء السورية، وهذا ما يزيد من توقع تصاعد الأزمة أو منح طهران قطاعات ذات عائد كبير، مثل الفوسفات أو مشغل خلوي أو حتى استثمارات نفط وغاز وإن محدودة.