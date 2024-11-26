تقرير: اعتقال المشتبه بهم بمقتل الحاخام تسفي كوجين في إطار عملية سرية في تركيا

أفادت وسائل إعلام في تركيا، مساء اليوم (الثلاثاء)، أنه تم اعتقال قتلة مبعوث منظمة حاباد في الإمارات، الحاخام تسفي كوجين، في عملية سرية نظمتها الشرطة وأجهزة المخابرات في البلاد.

وبعد الإعلان التركي، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أنه تم القبض على المشتبه بهم بفضل مساعدة السلطات التركية. وشكرت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، السلطات التركية على "تعاونها في القبض على المجرمين"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكما ذكر، وفقا للتقرير، تم القبض على المشتبه بهم، وهم ثلاثة رجال أوزبكيين، للاشتباه في قيامهم بقتل الحاخام كوجين. ووفقاً لمسؤولين في تركيا، فقد تم القبض عليهم في إسطنبول، كجزء من عملية خاصة أجراها مسؤولون في المخابرات التركية نهاية الأسبوع الماضي، بناءً على طلب من الإمارات العربية المتحدة.

وفي إطار العملية، تعرفت المخابرات التركية على الرحلة التي وصل بها المشتبه بهم إلى إسطنبول، وألقت الشرطة التركية القبض عليهم بعد مغادرتهم المطار. كما أفادت التقارير أنه تم تسليم المشتبه بهم إلى الإمارات.

ولم يتم الكشف بعد عن ملابسات وفاة الحاخام كوجين الذي قُتل كما ذكرنا، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السلطات في الإمارات قد حددت بالفعل الدافع وراء القتل أو المكان الذي تم فيه القبض على الثلاثة. لكن مسؤولين أوزبكيين أشاروا إلى أن حكومة طشقند تساعد السلطات الإماراتية والإسرائيلية في التحقيق.