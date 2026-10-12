تحقيق أولي حول انفجار مخلفات الذخيرة في شمال إسرائيل اليوم (الاثنين)، الذي أدى إلى مقتل طالب وإصابة 23 آخرين، أظهر أنه بحسب التقديرات يدور الحديث عن قنبلة عنقودية أُطلقت على سلسلة جبال راميم بين منتصف مارس\آذار وبداية أبريل\نيسان. وقد أفاد الطلاب في الموقع لفرق الإنقاذ عن قنابل إضافية رأوها في نفس المنطقة.

قيادة المنطقة الشمالية تقدر أنه لا تزال هناك آلاف القذائف غير المنفجرة في مناطق شمال إسرائيل نتيجة الحرب، ومعظمها نتيجة إطلاقات قذائف حزب الله. في أعقاب الحادث، وزير التربية والتعليم يوآف كيش يفحص إمكانية وقف مؤقت للرحلات شمال إسرائيل.

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المفتش العام للشرطة، المفوض العام داني ليفي، قال في تصريح للصحافة إنه بحسب فهمه تمت الموافقة على رحلة المدرسة أمام الجهات ذات الصلة. كما قال المفوض العام للشرطة الإسرائيلية إنه يدرس أيضاً في إصدار تعليمات بنفسه لوقف رحلات المدارس إلى المنطقة.

رحلة رغم لافتة تحذيرية

وتشير التفاصيل إلى أن رحلة المدرسة في معالوت ترشيحا واصلت مسارها في مرتفعات راميم بصورة اعتيادية، رغم وجود لافتة للصندوق القومي اليهودي تحظر دخول المنطقة والبقاء فيها، بسبب أعمال ترميم وإعادة تأهيل تُجرى في المسار والغابات المحيطة به.

وأكد الصندوق القومي اليهودي أن اللافتة لا تزال سارية، ما يثير تساؤلات بشأن الظروف التي سمحت باستمرار الرحلة في المنطقة، ومدى الالتزام بالتعليمات والتحذيرات القائمة.