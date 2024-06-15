مقتل زوجين من مدينة كفر قاسم وسط إسرائيل مع طفلتهم بحادث طرق مروع في سيناء

تسبب حادث طرق قاتل في نويبع في سيناء بمقتل أسيد عامر وزوجته جمانه وابنتهم الطفلة وهم من سكان مدينة كفر قاسم بمنطقة المثلث الجنوبي، في حين أصيب ابنيهما اللذين تواجدا معهما بالسيارة بصورة طفيفة ونقلوا لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.

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وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "سفارة إسرائيل في القاهرة والقسم المختص بالإسرائيليين في الخارج بوزارة الخارجية يتابع الحدث ويعمل مع السلطات المصرية لنقل توابيت الضحايا الى البلاد، ومساعدة المصابين في المستشفيات.

ووفقا للبيان "اليوم في ساعات الصباح وقع حادث طرق خطير أدى الى مقتل ثلاثة من عائلة إسرائيلية". وأضاف البيان :"في حين أصيب أفراد آخرين من العائلة، والذين كانوا يستجمون في منطقة نويبع في مصر".