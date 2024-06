مقتل زوجين من مدينة كفر قاسم وسط إسرائيل مع طفلتهم بحادث طرق مروع في سيناء

تسبب حادث طرق قاتل في نويبع في سيناء بمقتل أسيد عامر وزوجته جمانه وابنتهم الطفلة وهم من سكان مدينة كفر قاسم بمنطقة المثلث الجنوبي، في حين أصيب ابنيهما اللذين تواجدا معهما بالسيارة بصورة طفيفة ونقلوا لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.

