بريطانيا: السجن المؤبد لطالب لجوء مغربي ارتكب جريمة قتل انتقاما لـ "تصرفات" إسرائيل بعد 7 أكتوبر

أصدر القضاء البريطاني، حكما بالسجن المؤبدعلى طالب لجوء مغربي لطعنه رجلا بريطانيا بشكل عشوائي انتقاما لرد إسرائيل على التصرفات التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر المنصرم، وقام أحمد علي، 45 عاماً، بقتل "الضحية البريئة تيرينس كارني، 70 عاماً، في شوارع مدينة هارتلبول شمال شرق بريطانيا، بعد ثمانية أيام من الهجوم الذي شنه مسلحون بقيادة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر"

وقال القاضي بوبي تشيما-جروب لأحمد علي إنه "هاجم وقتل... كجزء من عمل إرهابي" وسيقضي ما لا يقل عن 44 عامًا خلف القضبان. وتابع "كان يأمل في تخويف الشعب البريطاني وتقويض الحريات التي يتمتع بها من خلال أفعال تهدف إلى الانتقام من رد فعل إسرائيل على هجوم حماس، وقبل دقائق من قتل كارني، حاول علي أيضاً قتل زميله في الغرفة، جافيد نوري، وهو متحول إلى المسيحية، عن طريق اقتحام غرفته وضربه أثناء نومه".

وكان أحمد علي قد هتف "الله أكبر" أثناء الهجوم على مكان إقامة اللاجئين الذي وافقت عليه الحكومة، قبل أن يفر إلى الشارع، وهو لا يزال مسلحًا بسكين. وقال القاضي إن الهجوم على نوري كان محاولة لمعاقبته على اعتناقه المسيحية"، مضيفا أنه "لم يظهر أي ندم حقيقي أو شفقة على ضحاياه".

واعترف علي للشرطة بأن كارني "بريء"، لكنه برر قتله بالقول إن "بريطانيا هي التي أنشأت ’الكيان الصهيوني’ وتحتاج إلى إزالته"، مضيفا: "لقد قتلوا أطفالا وأنا قتلت رجلا، لقد قتلوا أطفالا وأنا قتلت رجلا عجوزا". وكان قد نفى القتل والشروع في القتل والاعتداء على ضابطي شرطة.

وفي الشهر المنصرم، أدانته المحكمة بالإجماع على جميع التهم الأربع من قبل هيئة محلفين في محكمة تيسايد كراون في ميدلسبره. ورحب كبير المشرفين جيمس دنكرلي، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في شمال شرق بريطانيا، والذي قاد التحقيق، بالحكم المشدد.قائلا "لا شيء يمكن أن يبرر تصرفات المدعى عليه في ذلك اليوم... الحكم الصادر اليوم يعكس الطبيعة الصادمة والمروعة للجرائم التي ارتكبها هذا الرجل".